女足專訪．蘇鎧霖｜嬌小而倔強的港足射手　從圍村球場踢到日本

2025年5月的女子五人足球亞洲盃，呼和浩特體育中心內，一眾港足女將在硬地球場上奔馳，五人賽場地小、節奏快，港將們來自不同世代，有些球員或已是最後一次踢這賽事，但拚搏的心別無二致。



女足的普及和發展程度，仍遠比不上男足——在場上的蘇鎧霖很清楚這一點，但她的倔強，讓她在這條連步行都不易的路上全速奔跑，從圍村士多外小球場踢到日本聯賽、再助港隊進軍亞洲。



蘇鎧霖，香港女子足球代表。（梁鵬威攝）

在五人亞洲盃，蘇鎧霖其實第一場比賽已有傷在身，但她仍參加了全部比賽，1.56米的嬌小身材卻是硬淨和速度兼備，從分組賽擊敗越南和菲律賓，助港隊首次打入8強，到2：5不敵最終的亞軍泰國，她在4強賽事攻入4球，成為隊內神射手。

「阿蘇」回港後雖因為腸胃炎不適了一星期，頭暈作嘔得電話也無法好好使用，但她閉眼休息時，腦海全是亞洲盃的畫面——想起一班也許是最後一次參加這比賽的師姐、場上五人同心合力、想起完場時向看台上由香港遠道而來的球迷致謝……她感慨地道：「最後走過去的時候，大家都會眼濕濕，很多人都會偷偷地擦眼淚……我們經常都很羨慕，男足的比賽可以那麼多人來看，然後去到自己都真的感受到的時候，就覺得很感動。」

26歲的蘇鎧霖，還未上小學已開始踢波，在圍村長大的她說村裏小孩男多女少，愛玩的她自小跟男生踢波，也視葡萄牙球星C朗拿度為偶像。一次用手擋男生的射球後骨折，要打石膏，父母著她不要再踢。

但小妮子沒有理會，趁媽媽看不見，就竄到士多外的小球場踢，踢到拖鞋破掉就赤腳踢，「踢到腳也變黑，自己去洗腳，不讓媽媽知道，哈哈哈……」就算爸媽發現不讓她踢，她還是堅持坐在一旁看別人踢。

入讀小學後，學校沒有女子足球隊，蘇鎧霖還是一直踢波，到小五時來了一位新的體育老師，「他以前好像是龍舟港隊成員，知道我喜歡踢波，就成立了女子足球隊。」

女兒如此堅持，父母看在眼裏也不再阻止，甚至身體力行讓她發展興趣，「小六升中一時，有一天，爸媽突然帶我去踢波，我好開心！」她沒有留意這是什麼活動，有波就踢，結束後才知道是香港U16代表隊的選拔，當時她只有12歲，但順利通過選拔、接受恆常訓練，練了兩個月，就去關島比賽，「關島很漂亮、很難忘。」

關島之旅大大影響阿蘇的足球生涯，不僅首次因足球踏足異地，還結識了吳卓蔚等知心好友，不僅成為密友至今，「阿Mi」也啟發了她的足球路，這故事稍後再述。之後她才知道，是當時的小學體育老師向她父母推薦、幫她報名，「我很感謝他。」

回港後升中，中學並沒有女子足球隊，蘇鎧霖在校內打手球、也代表香港青年軍出外比賽；校外，她也開始接受正規足球訓練，當年的女子青訓不多，她加入車路士（香港）足球學校，開始了手球足球「兩邊走」的生活，但到2018年她遭遇重傷斷腳，不僅錯過期待已久的亞運會，還前後做了3次手術，「每踢半年就要開刀取出螺絲，然後每次都要休息一段時間。」她坦言當時迷失，「好像一直都追不到狀態，然後又覺得有一點被人看不起。」

當時她在車路士足校受訓、女子聯賽代表愉園女足，惟在港超的愉園男足在2021年爆出欠薪，終自降甲組，更被國際足協制裁；而兼教男、女隊的時任主帥鮑家耀，表示會繼續經營女子隊，蘇鎧霖遂留隊，惟半季過後想法仍揮之不去：「這不是我想要的。」

蘇鎧霖由2022年開始效力傑志。（梁鵬威攝）

香港女子足球不是職業聯賽，球員大多沒有合約，但人事關係有時比合約更約束，「當時要這樣的氣氛要轉，其實要很大勇氣，所以哭了很多晚。」最後她在2022年轉會傑志，成為半職業球員，有固定的訓練基地和設施，一星期訓練3天，「一開始被人說是為了錢、為了更好資源，但我並不是這樣想的。」記者心中暗忖，即使真的是為了錢、為了更多資源而轉會，不也很合理嗎？非職業項目的運動員吃的苦還不夠嗎？憑興趣獲得收入，難道不是好事嗎？

不過蘇鎧霖自言倔強——從兒時斷手後，父母阻止仍堅持踢波，到力排眾議轉會，再到五人亞洲盃即使不適也堅持落場，為了足球她可以不顧一切：「一來是夢想，二來是從小到大都踢波，這好像是值得家人驕傲的一件事……我不喜歡讀書，但讀大學也是為了家人，因為我也要擔起照顧家人的責任。」在場上奔跑，也予她獨一無二的滿足，「踢足球，我找到真正的自己……真正的自己，就是無論如何都堅持去踢，很堅毅，打不死。」

蘇鎧霖熱愛足球，也清晰知道自己想走怎樣的路。（梁鵬威攝）

前文曾述，蘇鎧霖年小時在香港梯隊的關島之旅認識了守門員吳卓蔚，「阿Mi」在2020年到台灣加盟當地木蘭聯賽球會台中藍鯨，木蘭聯賽是半職業聯賽，水準比香港高出不少，而吳卓蔚則以全職球員的身份效力。

蘇鎧霖不是沒有想過踢職業，2015年，陳詠詩、張煒琪和劉夢瓊到日本加盟日本足球學院，張煒琪之後更進一步踢入澳職，效力布里斯班獅吼，但當時她覺得這夢想太遙遠。直到看見阿Mi實現了這目標，她才開始敢夢，「見到她那麼勤力，真的做到自己想做的事，我就真的設定了一個目標給自己，希望有一個環境可以專注足球、不用想太多」。

阿Mi在台灣踢了3個球季，2023年轉赴日本，落戶岩手斑馬，在東北女子二部聯賽——即第五級聯賽征戰。日本相當流行女足，頂級聯賽WE League是職業聯賽，國家隊「大和撫子」實力在亞洲屬前列，2011年更曾奪得世界盃冠軍，大部份日本國腳現時在發展迅速的歐洲頂級聯賽或美國聯賽落班。

2023年日本球季結束後，阿Mi回港，仍在考慮要不要再回日本踢波，阿蘇打趣說：「不如你跟球會說我會回來，但會帶一個朋友來？」誰料阿Mi如實向球會說，球會在檢視完阿蘇的履歷後也答應了，她就這樣展開了一個本以為不可能的夢想，與傑志隊友湛靜雯在2024年加盟岩手斑馬。雖然球會是業餘性質，但她、湛靜雯和阿Mi屬於有合約、也有薪金的球員，而且球會提供宿舍，薪水足以應付日常生活，她終於體驗到職業球員是怎麼一回事。

「日本的地區聯賽，水平也比香港高，我去到後是一個職業球員的身份，可以每日練波、有合約，可以專注在足球，不需要在香港般要教波或做其他額外工作維生。」另一讓她獲益良多的，是日本足球的文化，「球員去練波要自己拿裝備，例如每次練波第一件事要數飛碟，練完就要數齊數目再收好。」隊友大多是下班才趕來，但也絲毫沒有疲態，大家都付出100%去訓練。

球會也很照顧3位香港女生，為她們安排了一位來自台灣的翻譯，3人和兩位日本隊友同住一屋，每人一個房間，宿舍位處郊區，環境相當幽靜、絲毫沒有大城市的繁華，鄰居也多是老人，「他們很好，知道我們是足球員，我們比完賽回來，會發現他們在門口放了飲料，很感動……也會為了支持我們而特地來看比賽。」

蘇鎧霖在岩手落班時與隊友合照。（受訪者提供）

當然，在最關鍵的足球上，阿蘇也留下了很好的經驗，「我算是得到教練信任，自己從小到大都踢兩翼，但不同教練看每個球員都有不同看法，他讓我踢前鋒，一開始我有點不太明白，就不停看影片、問人去理解更多。」她腼腆一笑，「最後做到隊內神射手……都幾開心！」

蘇鎧霖在日本的一個球季，成為了隊內神射手。（受訪者提供）

為了參加女子亞冠盃，蘇鎧霖今季回港繼續效力傑志，最終助傑志連奪聯賽冠軍和足總盃冠軍，她在足總盃決賽更取得入球，一同赴日的湛靜雯攻入第二球，為傑志鎖定2：0勝局。如她所言，在日本學到的技術相當受用。

每個女子足球員最後總難免談到和男足的待遇差別，當然她們也明白這是全世界的共同情況，女足雖在發展，但暫未追上男足步伐。阿蘇認為，香港女足的發展已進步很多，「首先以前沒那麼多宣傳、以前青訓一來已是U16，現在我自己教最年紀小的梯隊，是由U8開始已是有系統訓練，港隊也有U10、U12，算進步很多。」令一讓她感觸的是球迷，「以前不會有球迷專門飛去看港隊比賽。」

但雖有進步，卻遠未足夠，阿蘇說：「進步了很多，想更加進步。」香港女足在五人亞洲盃打入8強，是港隊的第一次，阿蘇希望這次的好表現會令更多人關注，「我們女足球員不會為拍攝要求錢，有訪問找我們都很樂意，因為我們都很想更多人認識女足。今次入到8強，如果再進入4強，真的有機會去到世界盃……我覺得，我們算是爭氣了。」