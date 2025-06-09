足智夏令營｜U21歐國盃開鑼　小狂牛做「大」騷

歐洲各大聯賽剛完季，但國際賽緊接上演，除了剛完成的歐國聯外，U21歐洲國家盃亦於6月11日開鑼，賽事於斯洛伐克舉行；揭幕戰便由東道主於A組迎擊上屆亞軍西班牙。



U21歐國盃兩年一度上演，西班牙與意大利各奪冠5次，為列強之最，但以近年戰績而言，「小鬥牛軍」可謂傲視同儕，近7屆6次打入決賽，其中3次捧盃，上屆則以0：1不敵英格蘭。

西班牙近7次U21歐國盃，6度打入決賽，經驗豐富。（Getty Images）

今屆賽事有16隊角逐，首階段分4組比賽，首兩名出線8強上演淘汰賽；順帶一提，除了西班牙外，英格蘭今季同是奪冠大熱，陣中小將如曼城中場占士麥艾迪及利物浦中場哈維艾利洛等都具英超經驗，而且主帥仍是上屆奪冠的卡斯利，經驗豐富。

西班牙今次雖然沒有徵召拉明耶馬等適齡球星，但陣中仍不乏出色新秀，例如效力皇家蘇斯達的隊長杜列安迪斯（Beñat Turrientes）、巴塞隆拿的柏保路杜尼、華倫西亞的查維古亞拿及西維爾的荷安盧山齊士等，他們於外圍賽取得9勝1和得28球僅失5球的驕人戰績，今仗可看高一線。

斯洛伐克是今屆賽事東道主，其中阿當奧拔效力意甲的卡利亞里，是陣中少數外流球員。（Getty Images）

斯洛伐克大多數球員都在國內效力，但也有少數小國腳外流，例如後衛阿當奧拔（Adam Obert）效力意甲的卡利亞里，另外有兩員在西班牙聯賽落班，分別是薩拉戈薩的施巴斯坦高沙（Sebastian Kóša）及艾美利亞的馬田施維達斯基（Martin Šviderský）。

C組上演強強對壘，法國U21陣中不名知名新星，例如效力熱刺的馬菲斯泰爾。（Getty Images）

兩軍⁠近5次交手，西班牙U21佔盡上風，取得4勝1負，而這4場的總入球均超過4球；小鬥牛軍實力、經驗都高一個檔次，今仗可望旗開得勝。同日還有同組的意大利鬥羅馬尼亞，雙方近2次交手總入球皆逾2球，今仗一於博「入球大」。

葡萄牙近5屆U21歐國盃兩度打入決賽，可惜未嘗奪冠，今屆則以強陣捲土重來。（Getty Images）

同日C組賽事，葡萄牙與法國「強強對遇」，勢均力敵下，可吼「入球小」；另一場波蘭對格魯吉亞，波蘭近4次交手全勝，今仗亦不勝無歸。

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