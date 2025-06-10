足智夏令營｜英格蘭U21　報「捷」開客勝

U21歐洲國家盃剛揭開戰幔，上屆冠軍英格蘭於周四（6月12日）登場，於B組分組賽迎擊捷克；小英軍人強馬壯，料可在衛冕路上先拔頭籌。

（球賽編號：FB2623，6月13日 03:00開賽，UEFA.tv直播）



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英格蘭U21陣中戰將大多在英超嶄露頭角，例如效力曼城的球隊隊長占士麥艾迪、利物浦後衛查洛爾昆沙及阿仙奴翼鋒尼華尼利等，另外利物浦中場哈維艾利洛上屆是冠軍隊成員之一，而主帥卡斯利同樣在上屆負責領軍，爭標經驗豐富。

英格蘭是上屆冠軍，冠軍隊成員艾利洛，今屆都會參戰，力爭衛冕。（Getty Images）

捷克U21曾在2002年奪冠，當時前有巴路士攻堅，後有施治把關，實力強橫；但一代球星褪去後，近屆就算打入決賽周，都未嘗突破分組賽。

雙方近5次交手，英格蘭取得4勝1負，包括上屆分組賽以2：0輕勝；加上英格蘭在今屆外圍賽分組賽取得8勝1和1負，最誇張是10場攻入41球，攻擊力超強，今仗有望再傳「捷」報。

捷克近年就算打入決賽周，都未嘗突破首階段分組賽。（Getty Images）

同組另一仗，德國U21面對斯洛文尼亞U21，德國整體實力佔優，今仗不勝無歸。

荷蘭同樣人才濟濟，其中前鋒雲邦美是名將之後。（Getty Images）

至於同日D組賽事，烏克蘭U21迎擊丹麥U21，雙方近5次交手4次總入球超過3球，今仗可取3.5球「入球大」；至於同組另一奪標熱門荷蘭U21，則面對芬蘭U21，「橙衣軍」值得注意是魯賓雲邦美，他是前荷蘭國腳雲邦美的兒子；但魯賓不像父親那樣踢中場，而是踢前鋒，相信他可助球隊旗開得勝。

芬蘭過去只曾一次打入決賽周，已是2009年事。（Getty Images）

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