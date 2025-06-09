香港對印度｜新手球迷必睇！球衣、紀念品、打氣歌、球隊資訊

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，是香港足球代表隊首次在啟德主場館作賽，新場館效應下門票銷售一空，相信有不少觀眾都是第一次入場撐港足，本文就為大家提供觀賽前必讀資訊，讓大家看得更投入。



賽事介紹

這場一場亞洲盃外圍賽第三圈的C組賽事，由香港隊在主場對印度國家隊。C組球隊除香港和印度，還有孟加拉和新加坡，第一場分組賽已在3月舉行，當時香港作客新加坡賽和0：0，印度也在主場0：0賽和孟加拉，意味C組所有球隊都有1分（獲勝得3分、和波獲1分、輸波零分）。

亞洲盃是四年一度、亞洲最高級別的代表隊賽事，所有參賽球隊都以國家或地區協會為單位。港隊今次踢的亞洲盃外圍賽，是爭奪2027年在沙特阿拉伯舉行的亞洲盃決賽周的資格。

決賽周共有24個參賽名額，有18個名額已在首兩圈外圍賽落實，來到第三圈，香港隊需要在小組獲得第一名，才可以繼2024年後，再一次打入亞洲盃決賽周。

港隊3月作客新加坡時，獲大批球迷越洋支持。（資料圖片／高詩琦攝）

球隊資訊

香港隊

世界排名：153

主教練：韋斯活（英國）

港隊近9個月踢過12場賽事，共得8勝3和1負，去年曾在友賽不敵列支敦士登。較令人擔心的是港隊連續兩場（對新加坡及尼泊爾）都未能取得入球，前線入球能力有疑慮。

港隊未有就今場比賽公布最終球員名單，但如果是第一次睇港足的朋友，可以留意去年奪得香港足球先生的陳肇鈞、門將葉鴻輝、在中國超級聯賽落班的陳晉一、茹子楠、孫銘謙、徐宏傑等。

陳晉一現效力上海申花，是港隊主將之一。（資料圖片／夏家朗攝）

印度隊

世界排名：127

主教練：Manolo Márquez

印度世界排名較香港高不少，但他們去年至今戰績不佳，近一年9場賽事中只在1場友賽贏過馬爾代夫，而陣中球員大多是本地聯賽球員。

波衫

港隊波衫數次銷售都很快被搶購一空，啟德體育園公布，6月10日當日啟德零售館2的NIKE會有港隊球衣發售，每人每款有限購數量，售完即止

紀念品

官方應援適品：啟德體育園公布，屆時中央廣場或啟德主場館的啟慶匯，將會銷售官方應援商品，惟暫未有商品詳情

球員卡：足總亦與日清聯乘，推出全新球員卡，今次系列一共有32款普通卡及5款特別卡，每人限購兩包

打氣

港隊死忠球迷團體「香港力量」和「波台黐線佬」會聚集在港隊球迷區，「波台黐線佬」特別製作了打氣指南，還付上打氣歌的影片，絕對不難學，先睇片，到時一齊嗌爆啟德啦！

表演嘉賓

足總今場安排了不少表演嘉賓，將在開賽前及中場休息時演出，包括：許靖韻、VIVA、郭思、EdU Dancing Society。另外，海洋公園吉祥物「威威與好友」也會在現場與球迷一同打氣。