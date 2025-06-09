香港隊對印度｜啟德體育園入場時間、交通安排、禁帶物品

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，周二（10日）晚在啟德主場館舉行，本文羅列入場時間、檢票需知、禁帶物品、特別交通安排等資訊，助球迷睇波更順利。



比賽資訊

亞洲盃外圍賽第三圈C組

香港 Vs 印度

開賽時間：晚上8:00

直播：港台電視31

入場時間

安檢開始時間：下午5:30

開放入場時間：傍晚6:00

比賽開始時間：晚上8:00

港隊將會首次在啟德主場館獻技。（資料圖片／袁志浩攝）

特別交通安排

九巴（6條特別線）

在活動結束後約十五分鐘由位於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出

港鐵

散場時，港鐵將會加密屯馬綫的班次

的士

完場時，園方將開放主場館的士上落客區（H閘外地面）供的士上客，現有的士落客安排將維持不變。乘搭的士到園區的觀眾，可於啟德主場館的士站、啟德體藝館的士站，或宋皇臺道上落客區落車。散場時，宋皇臺道上落客區將不設的士上客服務，觀眾請於主場館H閘外乘坐扶手電梯到G層的士上落客區乘搭的士。

Cityline提供的檢票指引

此比賽使用電子門票，可以以下方法展示二維碼給予工作人員掃描：

1. 以A4白紙打印電子門票；

2. 以流動裝置 / 手提電話出示電子門票，請確保螢幕顯示完整二維碼，而二維碼最少為三厘米x三厘米；

3. Cityline Ticketing應用程式（Cityline帳戶)內的相關電子門票

二維碼一經使用後，將失效並不可重複使用。

如需再次入場，請於離開場館前在出口向工作人員展示及掃描當天活動門票。否則可導致無法重新進入場館，並不設退款。

禁帶物品

- 任何容量的水瓶及容器（不論附帶瓶蓋與否）

- 塑料、玻璃、金屬瓶或容器、瓶裝或罐裝飲料和食物（嬰兒食品及藥物除外）

- 內容帶有歧視、政治含意、種族主義、排外主義、慈善或意識形態性質的物品

- 可能引致背離舉辦有關體育活動原意、危及公共安全、阻礙其他觀眾的視線、或有損活動聲譽的物品、旗幟、橫幅、彩旗、海報、傳單、宣傳單張和展示品

- 任何可用作武器或可能危害健康的物品、物件或物質

- 機械或非機械性操作的發聲工具，例如擴音器、鼓、鑼

- 任何遙控飛行設備或玩具

- 任何可能構成違反體育場規例第132BY章或國際足協體育場安全和保安規定的物品