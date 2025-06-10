香港對印度｜主帥韋斯活獲勝如釋重負　「不在乎」與球迷關係

香港在亞洲盃外圍賽第三圈擊敗印度，獲得小組首勝，主帥韋斯活賽後再一次談到與球迷的關係，他直言毫不在意，「若我是球迷，我會更喜歡贏。」



韋斯活在賽後記招上表示獲勝後如釋重負、也為球員們高興，「面對進攻能力不錯的印度，我們防守得很好、攻守轉換也快，球員們都落地飛剷、米高也被撞倒了。」

韋斯活又指出，港隊今仗有5名進攻主力球員缺陣，「我們在11場比賽中只有3場沒有入球，從任何角度看這也是不錯的表現，我記得我們也有8場不失球，這反映我們的方向正確。」他認為港隊取得入球的原因，是全隊都合作壓逼對手、而且全隊都渴望入球，「印度只有10人在場上的時候，我聽到他們的教練叫球員踢5-4-0，他們連動都不動。」

香港對印度｜韋斯活（左）稱獲勝後如釋重負。（夏家朗攝）

這名教頭回想，自己來港之初，「人人都對我說，香港球員沒有體能、踢不了高強度比賽、踢不了90分鐘，但在這個大球場上，他們做到了。」

談到今場有42570人入場，韋斯活指球員們都用盡了6張門票的額度，「今場人人都想來，門票炙手可熱，球迷也的確推動了球隊⋯⋯無論入場球迷是5000、8000或是今晚的42000或43000，我們總是很感激球迷，所有人都團結一致的時候，就更能達到目標。不要忘記，印度的世界排名是127，而我們是153。在年半之前，印度還是排名96的，這也反映了我們在短時間內進步了多少，也只輸過一場，球員們都值得這結果，我在乎的只有球員們是否獲得回報，如果我們和波，大概會非常傷心吧。」

香港對印度｜韋斯活指史提芬彭利拿（圖）的十二碼十分可靠。（袁志浩攝）

韋斯活賽前因選人而跟部份球迷關係緊張，媒體問他覺得這場勝仗能否緩解他和球迷的關係，他直言：「老實說，我不在乎跟球迷的關係，我在意的是球員，我要給予他們最好的一切、讓他們有機會去表現。喜歡我的人自會喜歡，若人們不喜歡我，我不在乎。我會繼續做我正在做的事，人人都可以有自己的意見，但如果我是球迷，我會更喜歡贏。」

談到十二碼劊子手史提芬彭利拿，他說：「很開心他入波了，由我執教開始，他一直是個很優秀的人，他整季在南區都表現得很好。」他又透露，一開始讓祖連奴持球，是要為史提芬彭利拿減壓，「他在南區射入了4、5球十二碼，我叫他要確保自己射中內柱，而他做到了。」韋斯活說到此處，揚起嘴角一笑。

談到賽後慶祝時，他做出一個「拉開罐、喝下」的動作，他解釋：「趙聡悟今場未能落場，我的意思是叫他補充水份。我們比賽後入到更衣室，第一件事就是討論下一場有什麼能做得更好，那手勢的意思是叫我們其中一個球員記得飲水，因為明天他可能還要訓練。我們是專業的，要照顧好自己，注意補充水份和營養。」