香港對印度｜港足Tifo獲關注　球迷透露背後故事：足總說一定做到

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈，開賽前主隊球迷區展示的Tifo引來關注，Tifo是什麼？港隊的Tifo又是如何出現？球迷組織「香港力量」成員恆仔受訪淺談當中故事，也展望將來。



什麼是Tifo？

Tifo源自意大利語，「Tifosi」是「支持者」之意，除了意大利足球外，意大利F1車隊法拉利的支持者也稱作Tifosi。而衍生的「Tifo」則是源起於意大利、南歐足球賽事中，球迷以覆蓋看台大量位置的拼圖、或是巨型橫幅去支持球隊、展現氣勢的做法，至今在全世界都已非常流行，不僅是用作支持球隊，也常見用來向足球管治機構表態。

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歐洲、南美、東南亞、美國賽事也常見到Tifo，多是每一場比賽都有不同主題、設計，多由球迷主導及自行製作，許多都相當巨型，甚至是立體、有動畫效果等，需花費大量人力物力、金錢，也需球會及場地配合。

以下影片是巴黎聖日耳門在歐聯對多蒙特，一整套覆蓋三面看台的Tifo，更有相當誇張的動畫效果：

以下的影片是希臘球隊奧林比亞高斯一個立體Tifo的製作過程：

今次引來熱議的港足Tifo，能看出整幅都是印刷而成，並非手繪，足總方面暫未開腔回應有關今次的安排，但球迷組織「香港力量」成員恆仔透露，這面Tifo確實是足總主導、球迷組織則給予意見，「我們本身已想做這件事，之前在對澳門、到對尼泊爾的比賽，也試過砌字，但尼泊爾那場規模不太大已要2000多元，去到啟德做，一來會更貴，二來尼泊爾的時候，只是幾百個座位，我們事前入場準備已花了個半小時去擺放紙卡，啟德這場要覆蓋的座位達到5000個。」

香港對印度｜開賽前，主隊球迷區拉起印上紅色巨龍圖案的巨型tifo，相當有氣勢。（高詩琦攝）

他透露，足總市場部的職員得悉球迷的想法後，認為市場部也可以做到，「就說，扑槌去做。」恆仔坦言當初曾懷疑過：「那時只剩下4、5天時間，真的有可能做出來嗎？我們還開玩笑，是不是韋斯活（港足主帥）帶一班球員去FTC（足球訓練中心）畫？但最後，足總給了我們很多信心，說一定做到，結果真的在開波前做出來，Tifo直接運了去啟德。」

畢竟欠缺經驗，Tifo運到後要如何展示也曾考起大家，「應該由上面拉下來，還是下面拉上去？什麼時候展示？這是經過很多討論的結果。」最終Tifo引來注目、甚至令市民打氣文化又多一方面了解，恆仔也樂見其成，「最開心的是每一次有進步的時候，每一次都有變化，這是作為球迷最想看到的事……以前從來沒想過香港隊也會有Tifo，還可以登上外地的專頁，外地球迷也會覺得我們的Tifo很漂亮。

「香港力量」成員恆仔（右）。（資料圖片／高詩琦攝）

恆仔認為足總為了營造氣氛投放了很多努力，也給予球迷空間，但若球迷有需要，足總也會支持，「足總這次很努力去做很多事，但一些應由球迷去做的事，他們不會主動插手，但若球迷需要，他們也會出來幫手，這個平衡很好，現在足總裏工作的人是懂得足球、懂得球迷文化、也懂得球迷想要什麼。」

他期望未來也能逐步走到傳統的Tifo文化，由球迷參與繪製，「可以在FTC找個位置、招募100、200個球迷去做，如果真的做到，球迷也可以參與、成本也能較低。」。