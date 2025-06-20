啟蒙教練的黃金比例│賽艇陳文強嚴而有愛　定向吳家陞步步引導

萬丈高樓從地起，精英運動員絕非一朝一夕練成，而是從小在學校或社區接受訓練，一步一步成長。救世軍卜維廉中學體育老師陳文強成立校史首支室內賽艇隊，其嚴而有愛的執教方針冀助學生登上更大的舞台；山海公城訓練聯盟教練吳家陞身體力行、亦步亦趨，以全人發展方式培育社區新秀，矢志壯大香港定向運動的實力。

攝影：鄭子峰、黃寶瑩



室內賽艇的啟發者：陳文強

學校是不少運動員的體育啟蒙之地，體育老師和校隊教練扮演著相當重要的角色。陳文強（陳Sir）數年前加入救世軍卜維廉中學擔任體育老師，並成立校史首支室內賽艇隊，他回憶道：「我自己有長跑和踢足球的習慣，在上一所執教的學校有帶領賽艇隊的經驗，故決定成立室內賽艇隊。」陳Sir透露以前的訓練風格相當刻苦，來到卜維廉中學卻採用截然不同的方針，以輕鬆的方式吸引學生投入其中，他笑言：「我經常覺得自己是推銷員、推銷體育的人員，如果我希望學生熱愛運動，那麼我要先熱愛運動。當你真誠對待每一個參加者，反之，他們亦會認真對待你帶領的訓練。」

陳文強數年前加入救世軍卜維廉中學擔任體育老師，並成立校史首支室內賽艇隊。

室內賽艇隊成立至今，實力穩步上揚，去年成績出眾，包括於室內賽艇慈善賽包辦男、女子初級組冠軍，以及在賽馬會划越無限計劃‧三項達人拉機衝刺賽2024橫掃66面獎牌。隊伍有所成就的同時，陳Sir沒有忘記自己除了是教練，還是一名老師：「我會形容自己是嚴而有愛，歸根究底我的責任是教育學生成長——與他們維持良好的師生關係，幫助他們找到成功感，培養他們的良好人格，這才是教育的真諦。」

救世軍卜維廉中學在賽馬會划越無限計劃‧三項達人拉機衝刺賽2024橫掃66面獎牌。

在中三生陳霈樺眼中，陳Sir是一位不會放棄學生的好老師兼教練：「他在我即將放棄的時候，告訴我『放棄等於任由訓練的刻苦、付出的時間、比賽的成績全部付諸東流。』這番說話發人深省，是我堅持下去的原因之一。」另一隊員李沅潮表示陳Sir對教學滿懷熱誠，「他願意在我成績停滯時，為我仔細分析並修正動作及技術弱項，有助大幅提升表現。」

陳霈樺（左）認為陳Sir（中）是一位不會放棄學生的好老師兼教練，李沅潮（右）則感受到陳Sir對教學的滿腔熱誠。

現時香港代表隊為水上進行的賽艇項目，而非室內賽艇。陳Sir認為重點不在於兩者差異，而是在於運動訓練的核心精神是一致的：「運動萬變不離其宗，沒有奇跡，只有累積。只要體育老師做好所帶領的項目，總能培養出有成就的學生。多做一點、多給予輔助、推他們一把，他們便有機會走上更大的舞台。」

陳Sir（中排左七）希望幫助學生登上更大的舞台。

定向運動的引路人：吳家陞

定向運動是指參加者運用指定的地圖，按序到訪預置的控制點完成「打卡」，以最短時間按序到訪所有控制點的參加者為之勝出。由於定向並非熱門運動項目，故山海公城訓練聯盟教練吳家陞（Paul Sir）指出：「我們主要是做社區推廣，或者面向初接觸定向運動的人士，向他們簡介這項運動及玩法後，稍加輔助，讓他們自我發揮。參加者從中獲得滿足感，自然會繼續參與其中。」

吳家陞是山海公城訓練聯盟教練，主要是負責社區推廣，或者面向初接觸定向運動的人士。

Paul Sir是定向幼苗及青苗訓練計劃的負責導師，儘管學員是小朋友，但他訓練依然認真：「我平時和學員有說有笑，但訓練的時候，我就會很認真，亦要求他們認真參與。只有認真和專心訓練，才能有所獲益。」此外，Paul Sir表示耐性同樣重要：「做教練要投入大量精力和時間，你不只教一個學員，而是二、三十個。學員性格特質各異，除了日常訓練外，還要處理其他「場外」的事務，最常見的是學員之間的磨擦，並需要藉此教育他們如何待人接物。」

Paul Sir（左一）認為只有認真和專心訓練，才能有所獲益。

Paul Sir透過定向運動向學員灌輸的處事之道尚有專注與堅持，山海公城隊成員王鏡喬尤記得Paul Sir的一句話：「我們不可能有一套完美的計劃，定向這項運動時刻在轉變，我們不能直接跑向終點，而是要逐一達成目標。」Paul Sir這一種投入、重視全人發展的教學方式，使眾學員打從心底認同和尊敬，隊員羅言朗表示：「每一次體能訓練、技術訓練，以至比賽，他必定親身陪同，甚至身體力行，陪我們跑。有一次我比賽失手，他即時安慰我，感受到他『一日為師，終身為父』的承擔與關懷，是一個很可靠、值得依賴的教練。」

山海公城隊成員羅言朗（左）表示，Paul Sir是一個很可靠、很值得依賴的教練。隊友王鏡喬（右）則受到Paul Sir啟發，明白定向運動與處事皆要專注與堅持，逐一達成目標。

作為社區教練，Paul Sir的職責除推廣定向運動外，亦需要在社區發掘更多具潛力的參加者，為整體發展奠下重要基石，壯大香港定向運動的實力。他積極裝備青少年運動員：「從一顆種子開始培訓，最終當然期望他們長成一棵大樹，在定向運動、在社會皆茁壯成長、發光發亮，而非停留在萌芽階段。能夠見證他們一步一步成長，便是我最大的滿足！」

Paul Sir希望青少年運動員將來在定向運動、在社會皆茁壯成長、發光發亮。

「賽馬會香港優秀教練選舉」嘉許傑出教練

香港隊近年於國際賽場屢創高峰，更有運動員躋身世界前列，他們往往從小就接受學校及社區的運動培訓，一步步發展成為精英運動員。啟蒙教練的角色及其風格特質，影響尤深。香港教練培訓委員會主席洪楚英先生由衷感激：「學校教練和社區教練為香港體育發展打下良好基礎，絕對功不可沒。」賽馬會香港優秀教練選舉是賽馬會社區推廣及教練奬勵計劃其中一項年度盛事，嘉許在學校、社區及精英培訓不同層面有傑出貢獻的教練。

香港教練培訓委員會主席洪楚英先生感激學校教練和社區教練為香港體育發展打下良好基礎，其貢獻功不可沒。

（資料及相片由客戶提供）