世冠盃｜唯一業餘隊奧克蘭城挑戰拜仁　部份球員因工作未能參賽

世界冠軍球會盃今年起用全新制度，由過往7隊參賽擴至32支來自6大洲的球隊，以賽會制方式爭冠。當中包括唯一一支業餘球隊——大洋洲足協代表奧克蘭城，他們周日凌晨會在首戰對德甲冠軍拜仁慕尼黑，然而這支球隊的成員各有工作，不是人人都可到美國體會對戰頂尖球隊的感受。



奧克蘭城抵達美國準備世冠盃。（Getty Images）

奧克蘭城是13屆大洋洲聯賽冠軍盃盟主，曾在2017和2019年兩度訪港參加賀歲盃，在2019年曾不敵由港超聯球員（包括外援）組成的「香港聯賽選手隊」，他們過往也曾多次參加世冠盃，但以往隊數少、賽期短，要參賽問題不大。然而新賽制不僅令比賽難度大大提升——奧克蘭城抽中與拜仁慕尼黑、賓菲加和小保加同組，而且賽期長達1個月，對於這支業餘球隊來說，要「齊腳」已是一大考驗。

美國CNN報道，隊長馬利奧伊利治（Mario Ilich）正職是可口可樂公司的銷售員，平日清晨5時起床健身、8時回到辦公室工作、5時下班後趕去6時的操練、9時回家，每日周而復始，「與伴侶也只可在周五或周日見面半天，幸好她非常體諒、也很支持我」。

奧克蘭城隊長伊利治。（Getty Images）

門將干拿特雷西則在一間獸醫用品公司做倉務員，要平衡工作和踢波，對他的身體來說也是一大負擔，因常要搬運重物，他也受傷患困擾，「我比一般的門將更易受傷，而且我的恢復時間也較對手的球員少。」

另外，奧克蘭城陣中也有今屆世冠盃唯一一位中國籍球員——35歲的周通，他曾在多間中甲和中乙球隊落班，包括大連阿爾濱、大連人、天津泰達、武漢卓爾及天津津門虎落班，2023年轉投奧克蘭城。

伊利治希望與甘美治（圖）交手。（Getty Images）

奧克蘭城主帥保羅保沙向《路透社》透露，其實隊中部份球員因工作錯過今次賽事，「所有球員都有工作在身，大家都是在工作時間外付出很大決心去踢足球，他們為了參賽要請假，有些球員因為假期限制，踢完大洋洲聯賽冠軍盃後，就不能參加世界冠軍球會盃了。」

第一戰就要對德甲冠軍拜仁慕尼黑，作為防守中場的伊利治坦言希望能跟甘美治交手，雖然兩隊實力差距大得難以想像，但伊利治說：「他們身價幾千萬，而我們只是為愛而踢波的業餘球員。我們有的是場內場外的友情，友情的力量會令我們為彼此努力作戰。」