足智夏令營｜世冠盃2025　多蒙特鬥富明尼斯　客勝致「富」

世冠盃今日有F組賽事登場，德甲勁旅多蒙特將迎擊巴甲老牌球會富明尼斯。富明尼斯的「老」，還包括陣中特別多老將，例如40歲的隊長堤亞高施華；多蒙特或可趁機先拔頭籌。

（球賽編號：FB2629，6月18日 00:00開賽，DAZN直播）



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富明尼斯前季曾打入世冠盃決賽，但以0：4不敵曼城；當時領軍的攻擊中場甘素仍然再陣，但他已屆35歲，其「新」隊友卻比他更大年紀，包括回流巴甲的堤亞高施華與37歲的連拿度奧古士圖等前巴西國腳。

多蒙特希望複製比寧咸的成功例子，簽入了其弟弟祖比比寧咸。（Getty Images）

相反，多蒙特卻年輕力壯得多，例如去季冒起的20歲的基頓斯（Jamie Gittens），又如剛以2780萬鎊簽入比寧咸之19歲弟弟祖比比寧咸（Jobe Bellingham）；拳怕少壯，「蜜蜂軍」今仗佔盡上風。

富明尼斯有多名知名老將壓陣，例如年屆40歲的堤亞高施華。（Getty Images）

兩軍近況都不俗，多蒙特季尾連贏6場，富明尼斯近6場亦取得5勝1和，但多蒙特實力及球員年齡皆有優勢，今仗可以秤先。

墨西哥勁旅蒙特雷陣中有不少球星在陣，隊長正是前皇馬中堅沙治奧拉莫斯。（Getty Images）

⁠同日E組分組賽則有墨西哥勁旅蒙特雷迎擊意甲豪門國際米蘭，蒙特雷擁有沙治奧拉莫斯、簡拿尼斯、奧利華托利斯及奧甘波斯等前西甲兵壓陣，但整體實力始終不及國米，「客勝」可捧。

國際米蘭的施蒙尼恩沙基離隊，今次由新帥捷禾領軍。（Getty Images）

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