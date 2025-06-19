足智夏令營｜世冠盃2025　車路士撼法林明高　客勝有辦「法」

世冠盃分組賽D組次輪賽事，英超勁旅車路士將迎擊巴甲對手法林明高，兩軍首仗皆獲勝，今場再贏，便幾可肯定獲得出線席位。

（球賽編號：FB2790，6月21日 02:00開賽，DAZN直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50049007

車路士上仗對FC洛杉磯時派遣了矚目新兵利安戴納後備登場，他只用了15分鐘，便獻上處子助攻，妙傳予安素費南迪斯建功，也助球隊奠定2：0的勝局，亦將球隊連勝紀錄增至4場；相信此子今仗將更落力演出，力爭加盟「藍戰士」的首個入球。

利安戴納上仗對FC洛杉磯後備登場，便助攻安素費蘭迪斯射成2：0。（Getty Images）

法林明高是巴甲的老牌勁旅，陣中有丹尼路雷斯、謝臣、艾華頓等曾到歐洲落班的巴西國腳壓陣，實力不俗，而今仗最值得留意是剛加盟的佐真奴費路倒戈相向；33歲的佐真奴雖為意大利籍，但於巴西出生，今次可謂衣錦還鄉。

以實力計，車路士稍勝一籌，要注意的是法林明高近4場3次總入球少過3球，「車仔」近6場有5次總入球少於3球，今仗可博車路士小勝而回。

佐真奴在巴西出生，回流故鄉，卻遇上昔日舊主車路士。（Getty Images）

同日C組賽事，大洋洲代表奧克蘭（或稱為奧克蘭城）將挑戰賓菲加。奧克蘭並非澳職的FC奧克蘭，僅屬業餘球隊，上仗被拜仁慕尼黑狂炒10蛋，今次志在參與，面對首場以2：2賽和小保加的賓菲加，大有機會再輸5球或以上。

35歲的奧克蘭翼鋒周通，因與《水滸傳》人物「小霸王」周通同名，所以獲球迷稱為「邊路小霸王」。（Getty Images）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。