足智夏令營｜U21歐國盃8強　西班牙英格蘭演「細」紀戰

U21歐國盃來到8強淘汰賽階段，英格蘭與西班牙這兩支上屆決賽對手率先對決，上屆「小英軍」以1：0贏波捧盃，今仗能否重溫好夢？

（球賽編號：FB2863，6月22日 03:00開賽，UEFA.tv直播）



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英格蘭在上屆賽事以全勝兼不失一球的無敵姿態奪冠，今屆賽事續由卡斯利任主帥，上屆捧盃功臣哈維艾利洛仍在陣中，但表現卻不及上屆，分組賽以1：2不敵德國，只能於B組以1勝1和1負得4分次名出線，因此提早碰上A組首名西班牙。

英格蘭中場艾利洛今屆以隊長身份領軍，首仗攻入一球。（Getty Images）

西班牙向來青訓出色，近年於U21歐國盃表現出眾，近7屆5次打決賽，3度封王，今屆以2勝1和得7分，以較佳得球力壓意大利首名晉級。

兩軍近4次交手，以「幼獅」佔優，近4場取得2勝2和；值得留意是，這4場的總入球皆少於3球，今仗兩軍實力接近下，不如博「入球細」。

西班牙陣中多名球員在西甲比賽經驗，包括效力巴塞隆拿的主將柏保路杜尼。（Getty Images）

同日另一場8強戰由葡萄牙U21對荷蘭U21，葡軍分組賽2勝1和攻入9球而未嘗失守，反觀「橙衣軍」分組賽曾不敵丹麥，僅以4分出線，表現一般，今場一於捧葡萄牙贏波晉級。

葡萄牙在今屆U21歐國盃表現出色，是唯一未嘗失球的隊伍。（Getty Images）

至於世冠盃賽事，F組德甲勁旅多蒙特迎擊南非隊伍馬姆洛迪辛當斯，「蜜蜂軍」眾將休季心態明顯，上仗僅0：0悶和富明尼斯，今仗難言穩勝，或許吼上仗力挫蔚山HD的馬姆洛迪辛當斯讓球[+1]「主勝」。

南非隊伍馬姆洛迪辛當斯表現有驚嘉，世冠盃首仗以1：0力挫蔚山HD。（Getty Images）

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