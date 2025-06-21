足智夏令營｜U21歐國盃8強　德國意大利「細」均力敵

今天繼續上演U21歐國盃8強賽事，分組賽全勝的德國將惡鬥意大利，兩軍近年交鋒互有勝負，今仗亦「細」均力敵。

（球賽編號：FB2864，6月23日 03:00開賽，UEFA.tv直播）



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德國是今屆賽事唯一3戰全勝之師，在B組首名晉級；上仗收起部分主力下，仍以2：1力挫上屆冠軍英格蘭，實力強橫。德國上場休戰的，還包括今屆賽事2場入4球的禾達美迪（Nick Woltemade），這名23歲前鋒今仗相信會復任正選，力爭入球。

德國前鋒禾達美迪兩場入4球，暫列今屆賽事射手榜首位。（Getty Images）

意大利於分組賽表現亦不錯，取得2勝1和，僅得球不及西班牙，於A組以次名出線。兩軍過往交手難分難解，德國贏3次，意大利贏2次，打和2次；單計U21歐國近兩場各勝一場，而總入球少於3球，今仗也可吼「入球細」。

意大利中場卡沙迪是兩年前世青盃的MVP，今次U21歐國盃亦是球隊的主將。（Getty Images）

另一場U21歐國盃8強，由丹麥對法國，兩軍在分組賽皆2勝1和，同樣入了7球，攻力有保證，今仗可捧「入球大」；現效力紐卡素的丹麥鋒將奧索拿（William Osula），已入了3球，值得留意。

丹麥鋒將奧索拿表現出色，攻入3球，助球隊於D組首名出線。（Getty Images）

同日還有世冠盃賽事，其中G組的祖雲達斯將面對摩洛哥的韋達卡薩白蘭卡；「祖記」首仗以5：0大破阿聯酋的艾阿恩，攻力強勁，今仗無論「入球大」或「讓球主勝」都是信心保證。

「名將之後」法蘭斯高干斯卡奧上仗梅開二度，是祖雲達斯的攻擊主力。（Getty Images）

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