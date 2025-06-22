足智夏令營｜保地花高迎馬德里體育會　首名出線一定「德」

世冠盃B組分組賽，馬德里體育會對保地花高，上仗保地花高爆冷勇挫強敵巴黎聖日耳門，料今仗乘勝追擊，可再下一城力爭首名出線。

（球賽編號：FB2868，6月24日 03:00開賽，DAZN直播）



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保地花高上場爆冷以1：0贏巴黎聖日耳門，分組賽兩戰全勝，入3球僅失1球，今仗面對馬德里體育會只要保持不敗便足以首名出線。

保地花高上場爆冷以1：0贏巴黎聖日耳門，分組賽兩戰全勝。（Getty Images)

保地花高前鋒伊高捷西斯兩場入兩球，乃球隊全取6分的最大功臣，盛傳此子稍後將轉戰英超諾定咸森林，來季勢必大放異彩。

反觀對手馬德里體育會，首場分組賽吞巴黎聖日耳門4蛋，但上場反底，憑柏保路巴里奧斯梅開二度贏西雅圖海灣者3：1，兩戰得3分。

保地花高前鋒伊高捷西斯近況大勇。（Getty Images)

雙方從未於正式賽事交手，保地花高因巴甲正進行得如火如荼，狀態明顯較好，加上其球員亦比較適應美洲的天氣，故有力令馬體會失分。

馬德里體育會上場贏西雅圖海灣者3：1，保住出線機會。（Getty Images)

同日A組賽事波圖對艾阿里，兩軍分組賽成績同是1和1負，但論實力始終是來自葡超的波圖較強，故應可全取3分。

波圖戰績1和1負，今仗力爭贏波出線。（Getty Images)

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