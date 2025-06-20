劍擊亞錦賽｜蔡俊彥談亞錦賽奪金：用更成熟心態衝擊世界第一

蔡俊彥周四（19日）在亞洲劍擊錦標賽，奪得男子花劍個人賽金牌，他在一個月之內先後在花劍大獎賽和亞錦賽作突破，接受《01體育》訪問時透露表現躍進的關鍵、及重新燃起的目標。



蔡俊彥首次奪得亞錦賽個人金牌。（中國香港劍擊總會）

蔡俊彥第一次贏得亞錦賽個人賽金牌，上月他在上海花劍大獎賽也是首度獲金牌，一個月內連奪兩冠、更是兩大突破，他坦言：「好開心、好興奮，同埋12年前第一次打國際賽都係喺峇里島，嗰次打亞青都係攞金牌，所以喺12年後，喺同一地方再攞到金牌，好開心、好夢幻。」

談到近月狀態躍進，蔡俊彥說：「呢個月嘅突破，好大程度上係喺心理方面得到啟發，自己控制好勝欲望控制得好咗，打比賽時發揮更自由自在、冇咁拘謹。」

蔡俊彥（左）表現有突破。（中國香港劍擊總會）

蔡俊彥早年一度陷入低潮，世界排名曾跌出頭16，現在止跌回升，令他重燃一個目標：「希望下個月世錦賽可以再攞到獎牌，有啲貪心，但自己一路以來，做全職運動員初衷都係世界排名第一，希望試下世錦賽、或者呢個賽季再衝擊呢個目標，之前低潮時都放低咗呢個目標，希望可用一個成熟啲嘅心態去衝擊世界排名第一。」

蔡俊彥周日會再夥隊友出戰男子花劍團體賽，他的目標相當明確：「希望同隊友攞金牌。」