劍擊亞錦賽｜港隊男花對世界冠軍日本　張家朗守尾門慘負反勝為敗

「亞洲劍擊錦標賽2025」周日（22日）煞科，男子花劍港隊在團體賽4強面對世界冠軍、也是奪冠大熱的日本隊，雖然在蔡俊彥的優秀發揮下以7分領先進入最後一局，惟「守尾門」的張家朗演出未如預期，港隊反勝為敗，無緣決賽。



香港隊對上頭號種子、也是奪冠大熱的日本隊，張家朗率先上陣以5：4領先，梁千雨在第2小局遭對手5: 4擊敗、大分9：10反超前，不過蔡俊彥一上場便打出氣勢，廿多秒便連取6分，重新領先之餘也拉開分差。梁千雨再上陣對永野雄大，苦戰下終5：7守住20：17的領先再交棒予張家朗。

張家朗（左）今屆亞錦賽表現較為起伏。（中國香港劍擊總會）

張家朗守住分差、加上蔡俊彥手感火熱，在進入最後一輪交鋒時，港隊領先到30：23。香港隊此時以吳諾泓入替梁千雨，面對Baba Shunsuke雖然一度陷苦戰，但終不負所託以35：31守住領先。蔡俊彥將比數再拉開到40：33，「守尾門」的張家朗面對飯村一輝，卻以3：12慘負，港隊在大好形勢下反勝為敗，終得一面銅牌。

香港女子重劍隊。（中國香港劍擊總會）

另外，女子重劍港隊在團體賽4強，以33：45不敵強敵中國隊，也得一面銅牌。男花、女重港隊稍後仍要出戰第3名名次賽，但對獎牌已無影響，港隊今屆亞錦賽獎牌結算，共獲1金5銅的戰績。