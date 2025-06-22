世冠盃｜浦和紅鑽球迷震撼世界　補時惜負國際米蘭提早出局

今屆世界冠軍球會盃採用全新賽制、加上美國的高溫及時差，歐洲球隊都舉步為艱，亞洲球隊更是苦戰。浦和紅鑽周日（22日）惡鬥應屆歐聯亞軍國際米蘭，在球迷強大聲勢應援下先開紀錄，卻哭着離場。



浦和紅鑽球迷氣勢強勁。（Getty Images）

雖然世冠盃遠在美國舉行，但仍有大批浦和紅鑽球迷專程到當地打氣，在比賽球場流明球場（Lumen Field）展現強大聲勢，一片整齊的紅海，在賽前熱身時以日本球壇常見一邊上下跳動、一邊吶喊應援口號歡迎球員，數千穿紅衣的球迷一同整齊跳動時，猶如一片律動的紅海，片段在網上瘋傳，令許多外地球迷也驚嘆。

在球迷強力應援下，浦和紅鑽11分鐘就由渡邊凌磨打開紀錄，雖然國米一路強攻、更佔得超過8成控球，但浦和強韌的防守也令國米無可奈何。惟到78分鐘，阿根廷國腳拿達路馬天尼斯一記倒掛入球為國米追平，本來對浦和來說1分也可接受，可惜到補時2分鐘，另一阿根廷球員、早前差點被國米放棄的卡邦尼射入絕殺球。

卡邦尼為國際米蘭射入絕殺球。（Getty Images）

國際米蘭最終以2：1反勝浦和紅鑽，登上榜首，浦和紅鑽兩戰兩敗下排在榜尾、也正式無緣出線。在卡邦尼和隊友瘋狂慶祝時，浦和的球員走到球迷看台前，彼此不禁落淚；而入球的渡邊凌磨雖然獲選為賽事最佳球員，但他領獎時毫無笑容。

渡邊凌磨獲選為MVP。（Getty Images）

渡邊凌磨賽後受訪時坦言：「當我們取得入球後，目標變得很明確，失掉一球後，我們的踢法也沒有改變，我覺得我們（距離獲得分數）只有一步之遙。」被問到覺得浦和與世界勁旅的差距，他說：「這也反映在結果之上，要收窄距離的話，每個球員的技術都要進步。」