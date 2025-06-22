辛迪卡索拉領母會奧維多重返西甲　一個入球跨越24年傳奇

西乙升班附加賽決賽，奧維多擊敗米蘭迪斯，相隔24年重返西甲——在興奮慶祝的球迷當中，辛迪卡索拉（Santi Carzola）成為最耀眼的身影：他自小在奧維多受訓，16歲時目睹母會降班、後遭變賣。在頂級球會繞了一圈，40歲的卡索拉回到奧維多，在升班附加賽決賽入球，為自己的回歸譜下最圓滿句號。



辛迪卡索拉射入十二碼，助奧維多取得升班資格。（Getty Images）

奧維多對米蘭迪斯的決賽次回合，由辛迪卡索拉以一球十二碼打開紀錄，最終以3：1擊敗對手，總比數3：2獲勝取得升班資格，這也是奧維多自2001年連降兩級以來，首次重返西甲。

卡索拉在1996年12歲時開始效力家鄉球隊奧維多，到2001年，奧維多陷入財困，連續兩季降班，當時未滿18歲的卡索拉被維拉利爾看中，就此被賣走、也正式展開職業生涯。隨後在維拉利爾、馬拉加、阿仙奴度過精彩的生涯巔峰，也隨西班牙國家隊兩度奪得過歐洲國家盃，也曾受傷患困擾，經歷高山低谷。

卡索拉成為奧維多重返西甲的大功臣。（Getty Images）

卡索拉在2018年重返維拉利爾，之後到卡塔爾踢過3個球季、效力艾薩德後，他在2023年38歲時重返身在西乙奧維多，當時他曾說，如果可以的話他希望免費效力，卻必須收下93000歐元的最低工資，「我想免費踢，但規例不容許，奧維多給了我一份不錯的合約。當時我太太說，『不行呀，你回去奧維多不是要去賺錢，你是要回家好好享受，去幫助他們、去奉獻的。』我告訴經理人，我不想要錢，然後再對球會會長說，給我最低工資，並將我球衣銷售額的10%捐給青年軍就好了。」

卡索拉在太太建議下，要求收取最低工資、並將球衣銷售收入捐到青年軍。（Getty Images）

卡索拉當時Instagram分享一張小時候踢奧維多青年軍的照片，宣告當日17歲時無奈離隊的男孩，終於回家，由12歲等到38歲，他終於能正式穿起奧維多一隊的球衣、取得入球。

辛迪卡索拉（前排左一）的夢想終於實現。（Instagram）

2001年奧維多降班，16歲的卡索拉年輕卻無能為力；來到40歲的2025年，卡索拉白髮蒼蒼但能掌控命運，今季升班附加賽，他在4強次回合射入關鍵入球，領奧維多打入決賽；在決賽，他再成為打開紀錄的一人，最終完成升班使命。