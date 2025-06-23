足智夏令營｜世冠盃2025　賓菲加迎拜仁慕尼黑　齊齊做「大」騷

世冠盃來到分組賽最後一輪，C組的拜仁慕尼黑已穩獲出線權，但為保首名晉級資格，今日對葡萄牙勁旅賓菲加相信不會留手，力求「大」獲全勝。

（球賽編號：FB2876，6月25日 03:00開賽，DAZN直播）



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德甲的拜仁首仗血洗新西蘭業餘隊伍奧克蘭10：0，次仗再以2：1輕取小保加，兩仗全勝得6分已確定出線，兩場攻入12球，更盡顯強橫攻力；其中翼鋒米高奧利斯（Michael Olise）表現出眾，兩場入了3球。

米高奧利斯轉投拜仁後，進步明顯，已成為球隊的攻擊重心。（Getty Images）

賓菲加首仗以2：2逼和小保加，次仗雖以6：0狂數奧克蘭，現時得4分，今場最少須保住和局，才可穩奪晉級資格；陣中阿根廷兩老奧達文迪及迪馬利亞（Ángel Di María）老而彌堅，尤其後者已屆37歲，但兩場入了3球，狀態正勇。

迪馬利亞已屆37歲，仍表現落力，今屆賽事2場入了3球。（Getty Images）

雙方曾交手7次，拜仁取得6勝1和未輸過，今仗也可秤先；由於兩軍近4次對壘有3場總入球超過3球，今屆賽事各自兩場的總入球都在3球或以上，因此「入球大」亦是不二之選。

同組另一場分組賽，小保加面對「魚腩」奧克蘭，不勝無歸，但為保一線出線生機，今仗必須全力「盡數」，讓球[-5]「客勝」無難度。

米基爾米倫迪爾上仗對拜仁時攻入一球，今仗續是小保加的取分之匙。（Getty Images）

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