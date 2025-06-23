世冠盃｜皇馬中堅魯迪格疑遭種族歧視　球證做一個動作比賽即暫停

世界冠軍球會盃H組，皇家馬德里在大部份時間十人應戰下，以3：1擊敗墨西哥球隊帕丘卡。然而比起賽果，更惹人注目的是皇馬中堅魯迪格稱遭對手種族歧視，球證做出去年才生效的「反歧視手勢」暫停賽事，而涉事雙方各執一辭，皇馬主帥沙比阿朗素稱國際足協正調查事件。



皇家馬德里今仗踢到7分鐘，便有魯爾阿辛斯奧領紅被逐，但無阻他們上半場由祖迪比寧咸及古拿各入一球領先2：0，加上下半場費達歷高華維迪入球，終以3：1擊敗帕丘卡，鎖定出線資格。

魯迪格（左）與卡巴爾（右）爭執。（Getty Images）

不過賽事踢到補時階段，皇馬中堅魯迪格與帕丘卡隊長卡巴爾爭執，魯迪格顯得甚為激動，球證阿巴迪（Ramon Abatti Abel）上前處理，魯迪格多次向他投訴。

待雙方球員散開後，阿巴迪做出了一個雙手交叉放在下巴高度的動作——這是「反歧視手勢」，自去年5月在國際足協年度大會上通過後，就在國際足協豁下賽事啟用，當球證做出這手勢，就意味啟動國際足協的反種族歧視程序：先暫停場上比賽，若情況未改善則會停止比賽，最後一步則是腰斬賽事。

球證阿巴迪做出「反種族歧視手勢」示意啟動有關程序。（直播截圖）

《The Athletic》報道指，卡巴爾否認曾作種族歧視言論，「我們有衝突，他說我打了他，然後我們口角，球證就做了反種族歧視手勢。」他亦透露自己對魯迪格所說的話：「在阿根廷，我們會說『cagon de mierda』（指罵對方是懦夫），我們常常都說這句話，我也對他說了這句話。」

報道續指，魯迪格一方已知道卡巴爾的說法，但立場不變。皇馬主帥沙比阿朗素在賽後透露，魯迪格說自己遭種族歧視，「我們相信他，這種情況之下必須採取零容忍的態度，國際足協正在調查，我能說的就這麼多。」