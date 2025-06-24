足智夏令營｜U21歐國盃4強　英格蘭荷蘭「細」均力敵

U21歐國盃轉眼來到4強階段，英格蘭稍被看淡下淘汰大熱門西班牙，將遭遇表現飄忽的荷蘭；另一邊廂，有王者風範的德國，將迎來法國的挑戰；英德兩支熱門能否會師周末上演的決賽？

（球賽編號：FB2894，6月26日 00:00開賽，UEFA.tv直播）



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上屆冠軍英格蘭，在分組賽不敵德國，但8強面對西班牙時卻表現回勇，以3：1力挫對手，其中兩名主將占士麥艾迪及哈維艾利洛皆有入球。

效力曼城的占士麥艾迪，上仗對西班牙時為英格蘭先開紀錄。（Getty Images）

荷蘭今屆賽事表現飄忽，分組賽同樣1勝1和1負4分出線，8強面對不敗兼不失一球晉級的葡萄牙，於21分鐘已有「名將之後」魯賓雲邦美兩黃一紅被逐，卻憑樸古（Ernest Poku）於84分鐘單刀建功，神奇晉級。

樸古上仗對葡萄牙時單刀建功，助少打一人的荷蘭驚險晉級。（Getty Images）

⁠雙方交手4次，荷蘭取得1勝3和未輸過，值得留意是，當中3次總入球少於3球。英格蘭實力較強，荷蘭往績較佳，今仗勝負難料，不如吼「入球細」更穩陣。

德國上場加時以3：2力挫意大利，盡顯王者風範。（Getty Images）

至於德國對法國，雙方實力接近，近6次交手各贏1次，其餘4次打和；不過，德國今屆表現出色，4戰3勝1和兼入12球，甚有冠軍相；其中前鋒禾達美迪3場入5球，有望帶領球隊「破法」躋身決賽。

效力熱刺的馬菲斯泰爾，上仗對丹麥時攻入致勝一球，助法國以3：2險勝對手。（Getty Images）

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