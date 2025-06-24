伊朗遭美國空襲　2026世界盃能否赴美參賽？　先例可遁或有一對策

2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦，伊朗早已獲得決賽周的參賽資格。

然而近日美國曾空襲伊朗，如此局勢下，伊朗能否到當地參賽？按2022年歐洲國家盃的的先例，國際足協也可在今年12月的決賽抽籤前，加入特殊限制。



特朗普（右）5月時到訪卡塔爾，期間與國際足協主席恩芬天奴（左）相聚。

美國與伊朗一度衝突，而美國總統特朗普也在6月初頒令，禁止包括伊朗在內的12國人士到訪，現正舉行的世冠盃、2026世界盃和2028奧運會的參賽運動員、職員及家屬，都不在此限，不過一般球迷則無法到美國觀賽。

國際足協並無規例去限制涉及軍事衝突的國家，不可到彼此國內作賽，但英國《衛報》指，目前的局勢相信會引起國際足協關注，而類似情況也有先例可遁。

伊朗出戰2026年世界盃一事未知會否受影響。（Getty Images）

2022年，俄羅斯入侵烏克蘭，雖然全球體壇未幾已集體杯葛俄羅斯，國際足協及歐洲足協都禁止俄羅斯國家隊參加豁下賽事，但有份支援俄軍的白羅斯，國家隊可如常參賽。當時歐洲足協宣布，烏克蘭和白羅斯不會在任何比賽中同組，之後國際足協也跟隨。

要讓美國和伊朗分在不同組別並不難，但如果前題是不想讓伊朗隊的賽事在美國上演，目前最好的方法，似乎是讓伊朗進入A組，A組已肯定由主辦國之一的墨西哥作為頭號種子，賽事全部都會在墨西哥境內舉行，即使晉級，16強和32強也是在墨西哥上演，但若然進入8強，則必須赴美。不過，伊朗6次參加世界盃決賽周，全部都在分組賽出局，必須去美國的機會不算太高。