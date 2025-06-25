足智夏令營｜世冠盃祖雲達斯撼曼城　撐老婦人守和藍月奪首名

世冠盃到了分組賽最後一輪，G組兩雄相遇，同樣兩戰全勝的意甲班霸祖雲達斯面對英超豪門曼城，雙方都穩奪出線資格，今仗只是名次之爭，但次名出線隨時要硬撼皇家馬德里，因此今仗不容相讓。

（球賽編號：FB2915，6月27日 03:00開賽，DAZN直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50049173

祖雲達斯在分組賽先後以5：0及4：1大破阿聯酋的艾阿恩與摩洛哥的韋達卡薩白蘭卡，兩戰得6分，得9球而只失一球，雄踞榜首，今仗只需賽和都能以較佳得失球差壓倒曼城，以首名出線。

祖雲達斯新星尤迪斯在德國出世，但父親是土耳其人，因此他選擇代表土耳其出賽。（Getty Images）

「老婦人」在今屆賽事有新星爆出，說的是土耳其年輕中場基倫尤迪斯（Kenan Yıldız），這名20歲攻擊球員，兩場都有入球，一次遠射一次入楔，盡顯功架。

曼城同樣兩戰全勝，以2：0輕取韋達卡薩白蘭卡，再以6：0大破艾阿恩，但得球比「祖記」少一球，因此今仗若雙方打和，「藍月亮」便只能取得第2位，晉級16強後面對H組榜首隊伍，亦即大可能面對皇馬。

⁠雙方近5次交手，祖記3勝2和未輸過，另外這5場有4次總入球少過3球，值得留意。兩軍旗鼓相當，但祖記勝在可以逸待勞，守住和局便能出線，因此今仗可博和局。

同為土耳其後裔，曼城的根度簡則代表德國出戰，他在今屆世冠盃都入了兩球，狀態不俗。（Getty Images）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。