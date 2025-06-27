足智夏令營｜U21歐國盃決賽　英格蘭德國「細」均力敵

U21歐國盃來到終極一戰，上屆冠軍英格蘭愈踢愈好，但要衛冕還得闖過今屆賽事氣勢超強的德國一關，小英軍在分組賽對壘時曾落敗，今仗能否復仇兼捧盃？

（球賽編號：FB2990，6月29日 03:00開賽，UEFA.tv直播）



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英格蘭今屆賽事唯一敗仗，正是在分組賽時以1：2不敵德國，但出線後愈踢愈出色，分別以3：1擊敗西班牙及2：1淘汰荷蘭，其中利物浦中場哈維艾利洛更是光芒四射，8強時入了1球，4強時又梅開二度，今屆共入了4球，是英格蘭的攻擊重心。

哈維艾利洛上仗左右開弓，梅開二度，帶領英格蘭擊敗荷蘭至度闖入決賽。（Getty Images）

德國今屆表現比英格蘭有過之而無不及，5戰全勝（8強加時以3：2贏意大利），攻入14球，攻擊力超強，尤其中鋒禾達美迪表現搶鏡，上陣4場攻入6球，包括上仗攻入一球助球隊以3：0大破法國。

禾達美迪上陣4場攻入6球，是德國的取分之匙。（Getty Images）

雙方近5次交手，英格蘭贏1次輸2次打和2次，稍處下風，但決賽一場過，勝負還看臨場表現，反而值得留意是，近5次U21歐國盃決賽有4次總入球少於2球，其中3次開出1：0賽果，而勝方剛好不是德國就是英格蘭，因此今仗一於捧「入球細」。

保地花高陣中最為人熟悉的球員，相信是曾效力曼聯的阿歷士迪尼斯。（Getty Images）

同日還有世冠盃16強賽事，頭場「巴甲內訌」由彭美拉斯面對保地花高，雙方近4次對壘3次總入球超過2球，「人球大」值博。至於另一場則由賓菲加迎戰車路士，「藍戰士」實力佔優，加上近3次交手又全勝，包括於2013年歐霸盃決賽贏2：1，因此今仗可捧「車仔」贏波晉級。

車路士實力強於賓菲加，相信可以贏波晉級8強。（Getty Images）

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