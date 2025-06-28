足智夏令營｜世冠盃16強　拜仁慕尼黑鬥法林明高　晉級有辦「法」

世冠盃來到16強淘汰賽，德甲豪門拜仁慕尼黑將迎擊巴西勁旅法林明高；拜仁在分組賽最後一輪意外不敵賓菲加，今仗誓要一吐烏氣。

（球賽編號：FB2937，6月30日 04:00開賽，DAZN直播）



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拜仁在分組賽先以10：0狂數奧克蘭，再以2：1輕取小保加，尾場先收起哈利卡尼、甘美治及米高奧利斯等主將下，竟然以0：1不敵賓菲加，意外地只能以次名出線。

哈利卡尼在今屆世冠盃還未全力發揮，暫時只入了1球。（Getty Images）

拜仁今仗的對法林明高，是巴西老牌球會，陣中有多員曾在歐洲搵食的球員，例如曾效力車路士、阿仙奴等的佐真奴，他們於分組賽便曾以3：1擊敗車路士。

法林明高的年輕前鋒華萊士恩，連續兩場後備上陣都有入球。（Getty Images）

法林明高今仗值得留意是年輕前鋒華萊士恩（Wallace Yan），20歲的他連續兩場後備落場都有入球進帳，堪稱後備殺手。不過，拜仁整體實力佔優，相信可以贏波晉級。

38歲的美斯將率領國際邁亞密，挑戰強大的PSG。（Getty Images）

同日另一場賽事亦很有話題，現效力國際邁亞密的阿根廷球王美斯，將倒戈應屆歐聯盟主巴黎聖日耳門（PSG）。美斯雖然球技高超，分組賽對波圖時亦以罰球百步穿楊，奈何已屆38歲，恐難敵PSG諸如奧士文尼迪比利及基華拉斯基利亞等一眾當打猛將，料PSG可輕鬆取勝躋身8強。

基華拉斯基利亞加盟PSG半季，已獲3個冠軍，如今瞄準第4冠。（Getty Images）

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