世冠盃｜業餘隊奧克蘭城逼和小保加後　傳球員不滿教練欲逼宮

正在美國上演的世界冠軍球會盃，唯一業餘球隊奧克蘭城早前成功1：1逼和阿根廷勁旅小保加，成為一時佳話，然而卻傳出奧克蘭城不滿主帥保羅普沙（Paul Posa），要求管理層炒掉他。



保羅普沙盛傳會被炒。（Getty Images）

保羅普沙缺席了奧克蘭城在今屆世冠盃第一場、0：10不敵拜仁慕尼黑的賽事，但在第二場分組賽對賓菲加前回歸，雖以0：6輸波，但在最後一場分組賽1：1逼和小保加，獲得今屆第1分，也中止了世冠盃跨屆8連敗的走勢。

不過，阿根廷媒體TNT Sports報道，保羅普沙可能會被炒——報道指，奧克蘭城球員對於這名本身任職牙醫的主教練相當不滿，「球員已決定一回到紐西蘭，就會要求球會管理層炒掉普沙。」

現任賓菲加隊長的阿根廷國腳奧達文迪相當有名。（Getty Images）

報道引述消息指，球員們認為普沙在世冠盃的表現並不符合出任教練的要求，而其中一個觸發點，是奧克蘭城對賓菲加前，普沙明言自己「不知道誰是奧達文迪」。

阿根廷國腳奧達文迪現在於賓菲加出任隊長，他曾效力曼城，奪得過兩屆英超冠軍，也曾為阿根廷奪得2022世界盃、及2021和2024年的美洲國家盃。雖然普沙是兼職教練，但始終賓菲加是對手，他若不認識奧達文迪，實在難以置信。