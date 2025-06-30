足智夏令營｜世冠盃16強　曼城「細」擒希拉爾

世冠盃16強今天繼續上演，英超豪門曼城迎戰沙特阿拉伯勁旅希拉爾；另一仗則是意甲的國際米蘭面對巴西隊伍富明尼斯。

（球賽編號：FB3025，7月1日 09:00開賽，DAZN直播）



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曼城經歷一個失望的球季後，來到世冠盃卻愈踢愈好，分組賽連勝3場，包括尾場以5：2大破意甲勁敵祖雲達斯，連主帥哥迪奧拿都盛讚球隊表現出色。

杜古與科頓在今屆世冠盃各入兩球，是曼城的攻擊泉源。（Getty Images）

「藍月亮」在這3場攻入13球，艾寧夏蘭特、菲爾科頓、根度簡及謝利美杜古都重拾射門鞋，各有兩球進帳，新加盟的卓基也貢獻了處子入球。

沙特的希拉爾陣中球星如芸，例如今仗倒戈曼城的簡些路。（Getty Images）

不過，希拉爾球星如雲，擁有米連高域沙域、魯賓尼維斯及耶辛尼保奴等球星，另有祖奧簡些路倒戈；而新帥施蒙尼恩沙基過往跟哥迪奧拿交手兩次，雖然只得1和1負，但兩場總入球都少於3球，因此今仗就算落敗，也不會大敗；今仗可捧曼城「小」勝而回。

國米射手拿達路馬天尼斯表現不俗，今屆世冠盃有兩球進帳。（Getty Images）

⁠至於國米對富明尼斯，同樣「細」鈞力敵。國米在分組賽取得2勝1和出線，但面對美洲隊伍蒙特雷及河床，分別打成0：0及2：0，總入球少於3球；至於富明尼斯在老將堤亞高施華壓陣，防守力不俗，分組賽1勝2和，其中兩場和局都是0：0，因此今仗宜捧「入球細」。

老將堤亞高施華壓陣下，富明尼斯防守相當穩健。（Getty Images）

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