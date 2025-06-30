足智夏令營｜世冠盃16強　皇家馬德里「大」戰祖雲達斯

今日世冠盃16強上演矚目大戰，由西甲班霸皇家馬德里硬撼意甲豪門祖雲達斯；兩軍攻力強勁，今仗勢演入球騷。

（球賽編號：FB3026，7月2日 03:00開賽，DAZN直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50049420

皇馬有新帥沙比阿朗素上任，今屆首仗面對沙特的希拉爾，球隊還未磨拿，意外打成1：1，及後球隊開始熟習沙比的戰術，發揮愈見出色，分別以3：1及3：0擊敗帕丘卡及薩爾斯堡。

皇馬隊長華維迪可能中場任何位置，攻守皆能。（Getty Images）

雖然射手基利安麥巴比因傷上陣成疑，但沙比讓一眾中場輪流前插進攻，其中以「通天老倌」費達歷高華維迪表現尤為出色，今屆賽事已有兩球進帳。

華奧域狀態一流，今屆賽事已有了兩球。（Getty Images）

祖記主帥杜陀同樣崇尚進攻，雖然球隊以2：5大敗予曼城，但另兩仗分別以4：0及5：1大破艾阿恩及韋達卡薩白蘭卡，換言之分組賽3場總入球都多於3球，今仗同樣可捧「入球大」。

祖比比寧咸今夏才加盟多蒙特，但已於分組賽貢獻了處子入球。（Getty Images）

同日還有德甲的多蒙特面對墨西哥的蒙特雷，後者名氣雖然略遜，但陣中有沙治奧拉莫斯、簡拿尼斯及奧利華托利斯等前西甲兵，實力不俗，分組賽時便分別以1：1及0：0賽和國際米蘭及河床，今仗也有力在法定時間守和「蜜蜂軍」，因此今場宜博[+1] 「客勝」及入球「細」。

蒙特雷名氣略遜，但陣中擁有沙治奧拉莫斯等球星。（Getty Images）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。