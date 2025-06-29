世冠盃｜車路士對賓菲加暫停2小時　主帥不滿：這裏不適合比賽

世界冠軍球會盃來到淘汰賽階段，車路士在16強以4：1擊敗賓菲加，從比數看來似乎相當順利，但事實卻是障礙重重，從雷暴導致比賽不斷暫停、到賽事重啟後的爭議十二碼、更要在加時分勝負，這場勝利對車路士來說得來不易。



列斯占士為車路士先開紀錄。（Getty Images）

車路士踢到64分鐘，才由列斯占士以罰球破門，並一直領先，然而完場前5分鐘，球證示意球員們離開球場，原來在美國的戶外運動安全機制下，一旦偵測到球場方圓10哩內有雷暴，賽事就必須暫停至少30分鐘，相信同樣機制也會應用在明年的美國、加拿大、墨西哥世界盃。

賽事一度因雷暴暫停近2小時。（Getty Images）

由於每道落雷後至少30分鐘都不能重啟賽事，車路士和賓菲加球員要在更衣室呆等良久，車路士在社交媒體發放的照片中，球員們都在更衣室內踩健身單車、門將們則在踢波，以維持比賽狀態。

最後賽事在暫停1小時55分鐘後終於重啟，然而比賽繼續後，賓菲加獲得一個帶有爭議的十二碼，但迪馬利亞毫不猶疑地操刀射入，兩軍踢成1：1後終於要加時再分勝負。加時期間，賓菲加的普斯迪安尼領今場第二面黃牌，兩黃一紅被逐，加上車路士由尼干古、柏度尼圖及杜斯貝利賀爾各入一球，最後以4：1大勝晉級8強。

在鳴完場笛時，距離開波已過了4小時38分鐘，車路士主帥馬列斯卡顯得甚為不滿：「這些事對我來說很新鮮，但我也很難理解，若是因為保安原因而暫停比賽的話我會明白，但足足有7、8場比賽（暫停），也許意味着，這裏不適合比賽。」

車路士主帥馬列斯卡對於比賽暫停甚為不滿。（Getty Images）

他強調比賽本身沒問題，「世冠盃是頂級比賽，能進入8強我們也很開心，但暫停比賽從來都不常見，世界盃的時候有多少場比賽暫停過？也許是零。但在這裏，兩星期間已有6、7場比賽暫停，對我來說，這意味着某個地方出了問題。」