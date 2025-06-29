U21歐國盃｜英格蘭挫德國衛冕　利物浦中場艾利諾奪MVP卻面臨離隊

U21歐洲足球錦標賽（U21歐國盃）決賽，英格蘭戲劇性擊敗德國，成功衛冕。當中，效力利物浦的中場哈維艾利諾獲選為賽事最佳球員，然而22歲的他今夏面臨遭紅軍變賣。



哈維艾利諾為英格蘭U21取得決賽第一球。（Getty Images）

在斯洛伐克舉行的U21歐國盃決賽，英格蘭由22歲的利物浦中場哈維艾利洛先開紀錄，奧馬利赫捷臣在24分鐘再為「幼獅」拉開比數到2：0。不過，德國在上半場尾段由韋柏扳回一球，換邊後踢到61分鐘再由尼保追平2：2，結果兩軍要加時再戰。

加時初段，英格蘭再由莊拿芬路維建功，最終鎖定3：2勝局，連續兩屆奪得U21歐國盃。

英格蘭成功衛冕U21歐國盃。（Getty Images）

今場攻入第一球的哈維艾利洛，在淘汰賽階段連續3場都有入球，最終憑着6場賽事5個入球獲選為今屆最佳球員。艾利洛15歲時已為富咸一隊上陣、16歲作英超處子戰，6年前以天才中場的姿態加盟紅軍，曾隨隊贏得兩次英超冠軍。

然而這位22歲紅軍中場卻面臨遭利物浦變賣，艾利諾自利物浦現任主帥史諾入主後，只曾在英超正選上陣過兩場，紅軍在今夏轉會窗大灑金錢，從利華古遜以1.5億歐元簽入德國中場華迪斯，華迪斯甚至比艾利諾稍稍年輕1個月，意味艾利諾將進一步遭邊緣化。

艾利諾獲選為賽事最佳球員。（Getty Images）

艾利諾在賽前已向英國BBC透露，自己也許會在別無選擇下離開紅軍，「我現在22歲，下季就23歲了，足球員生涯短促，我不想浪費自己的生涯。」他續指，自己將會反思要如何才能更進一步，「我愛這間球會、球迷、球隊，我不想走，我也支持他們，但最重要的仍是自己的生涯。」

英國《每日郵報》指利物浦為艾利諾標價4000萬英鎊，有傳韋斯咸、白禮頓和德甲的RB萊比錫都有意羅致。