F1電影炒車場面有根據　主角惡夢源於1990年真實意外

由畢彼特主演的電影《F1》以一級方程式為主題，戲中多名F1車手、領隊登場，更採用真實的賽道場面、車房、廠房和風洞作為拍攝場景，上映後吸引大批車迷觀看。

畢彼特飾演的桑尼希斯（Sonny Hayes）在片中曾經歷過嚴重意外，令他的F1生涯一度中段，其實該場意外、和戲中的片段，都真實發生過；而部份其他戲中的炒車場面，也能在現實中找到類似案例。



（以下內容包含劇透，請慎閱）

電影《F1》主角桑尼希斯在闊別F1賽場30年後回歸。（《F1》劇照）

《F1》電影中畢彼特飾演的桑尼希斯，年輕時是個才華洋溢、風格激進的車手，在90年代效力蓮花車隊，與現實中的一眾名將包括已故「車神」冼拿等同場競逐，結果他在1993年西班牙大獎賽一次嚴重意外後重傷，F1生涯就此中斷。

電影中呈現出一段舊影片，顯示桑尼希斯在意外後倒在賽道中央，令人心酸，其實意外本身和這段舊影片，都真實存在過。

慎入：當尼利當年的炒車片段

馬田當尼利。（Getty Images）

桑尼希斯遭遇的意外，就是1990年西班牙大獎賽中，馬田當尼利（Martin Donnelly）遭受的意外。馬田當尼利的故事與桑尼希斯相似——當年也被視為繼英國名將文素後的明日之星，他曾效力Arrows和蓮花車隊，當時他駕駛蓮花戰車，以時速160哩撞牆，戰車折斷、他也受重傷，戲中的舊影片，其實就是以當尼利當年意外的片段改造而成。這起嚴重意外後，當尼利的右腳重傷，不同於希斯相隔30年後復出，當尼利的生涯就此告終。

馬田當尼利遭遇意外後，F1生涯亦結束。（Getty Images）

當尼利的名字也出現在片尾的感謝名單，他亦有出席電影首映禮；畢彼特則在首映禮上感謝當尼利的指導。當尼利接受英國BBC訪問時，回想道：「當時就像發夢，他真的在對我說話，他說的是我嗎？這會成為我畢生難忘的記憶，太夢幻了，一位頂級巨星竟然找我詢問關於電影的建議。」

戲中另一主角、Damson Idris飾演的Joshua Pearce（JP），在意大利「速度殿堂」蒙札站，未有理會桑尼希斯的勸告，等待起終點直路才進攻韋斯達賓，而在10號至11號之間的直路爬頭，結果在11號彎帕拉波里卡彎（Curva Parabolica）觸碰到腸仔壆，戰車高速彈射到空中再跌落防撞欄外，並起火爆炸，最終JP雙手燒傷，花了不少時間康復才重回賽場。

意外場面看似誇張，但其實都有根據，這場面揉合了兩場意外：2019年三級方程式賽事意大利站，Alex Peroni正是在帕拉波里卡彎出彎時擒到腸仔壆後，彈射到半空再撞落地面，當時Alex Peroni保住性命，則是背部骨折。帕拉波里卡彎的腸仔壆其後也因安全問題移除。

戰車落地後爆炸起火，無疑令人聯想到2020年巴林站，當時效力哈斯車隊的哥桑起步不久就失控炒車、爆炸的可怕場面，當時哥桑與戲中的JP一樣雙手燒傷，幸無性命之虞，但就此未有再戰F1。