足智夏令營｜女子歐國盃開鑼　挪威女足可旗開得勝

U21歐國盃剛結束，女子歐國盃緊接上演，今屆賽事於瑞士舉行，東道主首仗便迎來兩屆冠軍挪威，並不易應付；至於揭幕戰，則是兩支雪國球隊對碰，由冰島面對芬蘭。

（球賽編號：FB3015，7月3日 03:00開賽，HOY 76台直播）



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今屆女子歐國盃於7月2至27日在瑞士舉行，共有16隊參賽，首階段分4組比賽，頭兩名晉身8強淘汰賽，最後決出冠軍。近兩屆都是由東道主荷蘭及英格蘭獲勝，德國則曾8次封后，是列強之冠，緊接便是兩度折桂的挪威，反而世界盃冠軍西班牙卻從未打入過決賽。

效力祖雲達斯的瑞士前鋒莉雯，以美貌享負盛名。（Getty Images）

揭幕戰為A組賽事冰島面對芬蘭，兩隊球風相若，實力相當，近3次交手各贏一場，打和一次，另外這3場的總入球均少於3球；上屆冰島3戰全和，而芬蘭則3戰俱北，今仗除了可吼和局，也可留意「入球細」。

希嘉寶為挪威上陣91次，攻入49球。（Getty Images）

重頭戲則是主辦國瑞士迎戰挪威。瑞士儘管有主場之利，但戰力一般，國際足協排名僅第23位，近9場賽事只取得1勝2和6負；陣中最出名的球星卻是以美貌見稱的祖雲達斯前鋒莉雯（Alisha Lehmann）。

冰島近況普通，近11場只贏過1次。（Getty Images）

挪威雖然近年表現回落，但陣中仍有「女版夏蘭特」希嘉寶（Ada Hegerberg）及效力巴塞隆女足的卡露蓮漢臣（Caroline Hansen）兩大鋒霸壓陣，兩人合共的國家隊入球多達100球，加上近4次交手挪威取得3勝1和，包括今年於女子歐國聯分別以2：1及1：0雙殺瑞士，今仗相信也可順利旗開得勝。

芬蘭上屆賽事小組賽連輸3場，今屆力爭一勝。（Getty Images）

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