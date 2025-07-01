授勳2025｜江旻憓獲頒銀紫荊　硬地滾球殘奧金牌三傑齊獲銅紫荊

2025年授勳名單今天（1日）出爐，香港代表在去年巴黎奧運及殘奧創出佳績，多名運動員及教練榜上有名。

其中有「微笑劍后」之稱的江旻憓，她在巴黎奧運女子重劍勇奪一面金牌獲頒銀紫荊星章；而在巴黎殘奧勇奪金牌的硬地滾球代表何宛淇、謝德樺及龍子健，則齊齊獲頒銅紫荊星章。



香港隊在巴黎奧運取得2金2銅佳績，其中再添獎牌的張家朗和何詩蓓早在2022年授勳時已獲頒銀紫荊星章，而今次首度奪金的江旻憓，在今次授勳名單中，獲政府頒授銀紫荊星章。

江旻憓。（資料圖片；袁志浩攝）

政府公告指，江旻憓在劍擊運動成績斐然，代表香港參加國際劍擊比賽屢獲殊榮。在巴黎奧運會女子重劍項目勇奪一面金牌，為港增光。公告指江旻憓投身劍擊運動多年，亦積極貢獻社會，在多個非政府機構和慈善活動擔任大使，推動社會及青年發展，故獲頒授銀紫荊星章。

龍子健（左起）、何宛淇和謝德樺去年在巴黎殘奧表現出色。（資料圖片，梁鵬威攝）

香港殘疾運動員亦在巴黎殘奧取得3金4銀1銅佳績，其中在硬地滾球女子個人BC3級及混合雙人BC3級兩個項目奪金的何宛淇，及其混雙奪金拍檔謝德樺亦雙雙獲頒銅紫荊星章。另外在硬地滾球男子個人BC1級項目奪金的龍子健亦同樣獲頒銅紫荊。政府在公告讚揚三人投身硬地滾球運動多年，經驗豐富，多次代表香港參加國際硬地滾球賽事，表現出色。

陳睿琳。（Getty Images）

奧運功臣 運動員教練獲榮譽勳章

其他在巴黎奧運取得佳績的運動員及教練，亦獲頒榮譽勳章，當中包括巴黎殘奧女子100米蝶泳S14級陳睿琳、女子100米蛙泳SB6級吳卓恩，以及硬地滾球女子個人BC4級張沅。

運動員創佳績，教練亦功不可沒。多名教練同樣獲頒榮譽勳章，包括訓練江旻憓的香港劍擊隊羅馬尼亞籍教練（Octavian Petru Zidaru，Tavi），何詩蓓教練Tom Rushton；另外巴黎殘奧羽毛球隊總教練陳仁傑、硬地滾球隊教練劉煒麒、游泳隊教練梁淑盈及江俊賢，都同樣獲榮譽勳章。

江旻憓與教練Tavi。（袁志浩攝）

此外，與體育界相關獲授勳人士，亦包括身兼體育記者協會會長的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛。政府公告指霍議員在體育、文化藝術，以及青少年服務發展方面，建樹良多。作為中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長，他大力支持香港運動員，有助他們在多個運動會上取得佳績。獲頒授銅紫荊星章。