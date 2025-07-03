英超｜紐卡素新波衫廣告驚現旭日旗　訪韓前惹反彈急道歉

英超球隊紐卡素今夏將會造訪韓國及新加坡，然而在最新的球衣廣告中，卻出現了象徵二戰時日本軍國主義的旭日旗，惹來反彈，紐卡素急發聲明道歉。



紐卡素為2025/26球季，設計了藍、綠和橙配色的第二作客球衣，向1997/98球季的球衣致敬，並聯同adidas original為球衣拍攝了廣告影片。

兩分多鐘的廣告片段結尾，卻出現一位球迷手持一支寫着NUFC Japan（紐卡素日本球迷）的旗幟，而旗幟的設計，與「旭日旗」非常相似。

「旭日旗」在第一次及第二次世界大戰時為日軍所用，往往被視為日本軍國主義的象徵，雖然至今仍在日本廣泛使用，但對於二戰時曾遭日軍侵略的中國、韓國、新加坡等地，這亦是相當敏感的象徵，國際足協亦早已在豁下賽事禁止這面旗幟出現。

偏偏紐卡素今夏將要造訪韓國和新加坡，而這廣告中短短的一秒，已足夠激起球迷反彈。紐卡素很快便在所有社交媒體平台移除有關廣告的帖文，之後才重新上傳刪去了旗幟畫面的影片。

紐卡素隨後發聲明寫道：「外界對於我們與adidas合作推出的第二作客球衣反應相當好，但廣告片段中卻出現了一個可能在無意中冒犯了觀眾的畫面。我們為此道歉，我們已刪去了有關片段，確保更多球迷能享受影片。」