足智夏令營｜世冠盃彭美拉斯撼車路士　撐車仔「拉」隊入4強

世冠盃來到8強鏖戰，上線雖一歐洲雄師車路士迎來巴西勁旅彭美拉斯，而另一支巴西隊伍富明尼斯，則遇上屢創爆冷戰果的沙特阿拉伯代表希拉爾。

（球賽編號：FB3032，7月5日 09:00開賽，DAZN台直播）



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車路士上仗加時以4：1大破賓菲加，其中翼鋒柏度尼圖表現愈來愈好，攻入一球，累積了3個入球，在賽事射手榜排第2，而入4球的賓菲加老將迪馬利亞已行人止步，因此尼圖將有更大動力爭取入球取而代之。

車路士翼鋒柏度尼圖表現出色，已累積3個入球。（Getty Images）

不過彭美拉斯於今屆賽事未輸過，連同加時在內，取得2勝2和，而且其中3場未有失球，包括16強加時以1：0淘汰同樣來自巴西的保地花高，不過隊長兼中堅古斯達禾高美斯今仗停賽，防守力難免受損。

彭美拉斯4場有3場不失球，防守力不俗。（Getty Images）

雙方曾於2021年度的世冠盃（2022年比賽）決賽碰頭，車路士最後加時以2：1擊敗彭美拉斯取勝，今仗憑較佳實力，有望再度擊敗對手，晉身4強。

富明尼斯16強淘汰國際米蘭，實力有保證。（Getty Images）

至於8強另一仗，沙特的希拉爾上仗4：3爆冷淘汰曼城，加上他們在分組賽曾逼和皇家馬德里，似乎新帥施蒙尼恩沙基確實「有料到」，加上陣中有多名曾到歐洲搵食的球星壓陣，今仗面對富明尼斯，可再扮演巨人殺手角色。

馬高斯李安納度上仗對曼城時梅開二度，助希拉爾爆冷躋身8強。（Getty Images）

同日還有女子歐國盃C組分組賽，焦點賽事是德國女足對波蘭女足，德國女足9次入決賽8次捧盃，實力毋庸置疑，故面對新丁波蘭女足，料可連續第5次淨贏3球以上，故必捧[-3]主勝。

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