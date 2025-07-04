足智夏令營｜世冠盃8強　PSG拜仁「細」均力敵

世冠盃8強下線全由歐洲勁旅火併，應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門（PSG）迎擊德甲班霸拜仁慕尼黑；歐冠王者皇家馬德里則面對來自德甲的老對手多蒙特。

（球賽編號：FB3046，7月6日 00:00開賽，DAZN台直播）



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PSG在分組賽首仗保持強勢，以4：0大破馬德里體育會，但次仗卻以0：1不敵保地花高，但這似乎是當頭棒喝，這支法甲豪門不再輕敵下連勝兩支美職隊伍，分別以2：0擊敗西雅圖海灣者及4：0大破有美斯壓陣的國際邁亞密，盡顯強者本色。

拜仁慕尼黑中鋒哈利卡尼亦重拾佳態，上仗梅開二度。（Getty Images）

拜仁今屆戰績同樣是3勝1負，而且顯示出超強攻擊力，除了0：1負於賓菲加沒有入球外，其餘3場最少入2球，總共入16球；中鋒哈利卡尼亦重拾佳態，上仗梅開二度助球隊以4：2力挫法林明高。

巴黎聖日耳門近期重拾勇態，盡顯強者本色。（Getty Images）

兩軍近9次交手，拜仁佔上風，贏7次輸2場，但畢竟兩強相遇，勝負難料，因此值得留意他們近4場對壘，總入球皆少過3球，今仗也宜捧「入球細」。

多蒙特祖比比寧咸今場須停賽，無法與效力皇馬的哥哥合演一幕兄弟䦧牆。（Getty Images）

同日另一場8強大戰，由皇馬面對多蒙特，可惜的是「蜜蜂軍」的祖比比寧咸今場須停賽，無法與效力皇馬的哥哥合演一幕兄弟䦧牆。近6次交手，皇馬4勝2負，當中有5場的總入球超過3球，今仗自然也可捧皇馬「大」勝而回。

皇馬與多蒙特近6次交手，皇馬4勝2負，當中有5場的總入球超過3球。（Getty Images）

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