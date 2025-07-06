足智夏令營｜ 女子歐國盃　挪威鬥芬蘭　靠質素取「芬」

女子歐國盃來到次輪分組賽，A組上演「北歐內訌」，由挪威迎戰芬蘭，兩軍首戰都贏波，今仗再勝一場的話，幾何肯定可獲出線資格。

（球賽編號：FB3102，7月7日 00:00開賽，HOY 76台直播）



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挪威女足發展本身在領導地位，曾奪得世界盃，也曾兩度贏得歐國盃，但其他國家女足急起直追，挪威自身又沒太大進步下，近年戰績一般。

希嘉寶上仗攻入一球，是挪威前線最可靠的射手。（Getty Images）

不過，爛船都有三斤釘，挪威上仗便以2：1力挫東道主瑞士，其中29歲射手希嘉寶（Ada Hegerberg）便攻入一球。這名效力里昂的前鋒，於國家隊上陣92場攻入50球，入球率非常穩定。

芬蘭上屆分組賽3戰皆北，今屆於揭幕戰卻藉多打一人的優勢，以1：0力挫冰島，嘉達蓮娜高索拉（Katariina Kosola）妙射死角建功，今仗仍要靠她在邊路的進襲。

芬蘭翼鋒達蓮娜高索拉上仗一記妙絕的射門，助球隊以1：0力挫冰島。（Getty Images）

兩軍近5次交手，挪威取得4勝1和，立於不敗之地，加上實力比芬蘭高出甚多，今仗一於捧挪威取勝。

瑞士擁有莉亞華迪等好手，加上主場之利，今仗不勝無歸。（Getty Images）

同日A組賽事，東道主瑞士迎擊冰島。瑞士既有主場之利，亦擁有莉亞華迪及列奧迪娜等好手壓陣，加上近7場對壘取得4勝2和1負，往績佔優，今場一於捧瑞士全取3分。

冰島新星維夏瑪絲杜蒂（Karólína Vilhjálmsdóttir）上仗對芬蘭時，未有太多表演機會。（Getty Images）

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