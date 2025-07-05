香港隊赴韓國出戰東亞足球錦標賽　免費直播+賽程+列強焦點一覽

香港足球隊遠征韓國龍仁市出戰東亞足球錦標賽，港台電視32及香港電台YouTube將全程獨家直播男、女子組共12場賽事，本文詳列東亞足球錦標賽香港隊和日本、韓國與中國的賽程，以及各隊焦點球員、賽事資料等。



東亞足球錦標賽｜香港隊賽程

7月8日（二）

晚上6:24 日本Vs香港

7月11日（五）

晚上7:00 香港Vs韓國

7月15日（二）

下午3:00 中國Vs香港

香港隊早前於亞洲盃外圍賽擊敗印度，逾4萬人坐爆啟德主場，氣氛極佳。（資料圖片；夏家朗攝）

東亞足球錦標賽｜其他賽程

7月7日（一）

晚上7:00 韓國Vs中國

7月12日（六）

晚上6:24 日本Vs中國

7月15日（二）

晚上6:24 韓國Vs日本

東亞足球錦標賽｜女子組賽程

7月9日（三）

下午3:30 日本Vs中華台北

晚上7:00 韓國Vs中國

7月13日（日）

下午3:30 中華台北Vs中國

晚上7:00 日本Vs韓國

7月16日（三）

下午3:00 日本Vs中國

晚上6:30 韓國Vs中華台北

以上賽事港台電視32及香港電台Youtube全程直播。

東亞足球錦標賽｜香港隊名單

香港隊今日（5日）出發韓國龍仁，教練韋斯活在之前的28人名單中，剔除了徐宏傑、余在言、趙聡悟及賓紀文，帶領24人出征。

香港隊24人名單：

守門員：

葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、奧力斯



後衛：

周緣德（河南酒祖杜康）、杜度、（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、李家豪、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、費蘭度、鐘樂安



中場：

吳宇曦（重慶銅梁龍）、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、黃威（理文）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：

祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）



陳晉一獲上海申花放行，入選東亞錦標賽港隊大軍。（資料圖片；夏家朗攝）

東亞足球錦標賽｜列強焦點

日本隊全數皆為效力本土J League的球員，當中12人第一次入選國家隊， 38歲的老將長友佑都亦獲徵召。

國足在世界盃外圍賽出局後，主帥伊雲高域下台，換上祖積域代理帥位。今次大軍名單變動頗大，王大雷、武磊、李磊、蔣光太等未有入選，只有進攻中場塞爾吉尼奧一名入籍兵，4個新臉孔包括19歲中場蒯紀聞、25歲中場廖錦濤、20歲門將于金永以及24歲門將薛慶浩。

韓國方面，與日本一樣以本土球員為骨幹，K1聯賽本土球員射手榜前三包括全北現代翼鋒全晉旴、35歲老將周敏圭及浦項制鐵中鋒李昊宰均告入選。