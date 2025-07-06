世冠盃｜拜仁0：2不敵9人PSG　穆斯亞拿恐怖重創料休戰5個月

世界冠軍球會盃8強大戰，由德甲霸主拜仁慕尼黑對歐聯冠軍巴黎聖日耳門，最終PSG在9人應戰下2：0擊敗拜仁，惟賽事焦點落在重傷的穆斯亞拿（Jamal Musiala）身上。



穆斯亞拿今年4月曾因肌肉傷患休戰，到世冠盃才復出，今仗是他近3個月來首度正選上陣，未料踢到上半場補時階段，拜仁慕尼黑在右路發動攻勢，皮球傳入禁區右側後威脅不大，PSG守衛擋在穆斯亞拿和皮球之間，此時PSG門將當拿隆馬從後衝出抱住皮球，在底線前與穆斯亞拿相撞，後者倒地不起。

當拿隆拿出迎時撞倒穆斯亞拿。（Getty Images）

從慢鏡從播可見，穆斯亞拿被撞倒後，左腳腳掌明顯往不自然的角度扭轉，當拿隆馬一開始未有為意，但知道情況嚴重後不禁掩面。

當拿隆馬顯得相當震驚。（Getty Images）

拜仁眾將對於穆斯亞拿的傷勢憂心忡忡。（Getty Images）

比賽之時，因傷未有隨隊的拜仁翼鋒艾方素戴維斯本來開了直播，與粉絲一起看比賽，他一看到穆斯亞拿受傷的一幕，立刻驚訝地睜大眼睛、雙手抱頭跪倒地上，大叫：「天啊！不、不、不、不、不……」顯然相當擔心。

艾方素戴維斯本來正在直播與粉絲一起觀賽，目睹隊友的慘況，顯得相當崩潰。（Getty Images）

穆斯亞拿亦顯得大受打擊，最後需由擔架抬走。巴黎聖日耳門由小將杜爾在78分鐘打開紀錄，雖然威廉柏曹和盧卡斯靴南迪斯，分別在82分鐘及補時階段領紅被逐，但9人應戰的PSG仍由奧士文尼迪比利在90+6分鐘再次入球，鎖定2：0勝局，進入4強。

拜仁被淘汰，不僅是忠臣湯馬士梅拿在母會的最後一戰，主帥高柏尼更要面對穆斯亞拿再一次長抖，他在賽後透露：「半場的時候，氣氛並不好，生命中有很多重要的事，但對球員來說，足球就是他們的生命，穆斯亞拿也是為足球而生，這種事發生的時候，一切都讓人感到無力。」

德國《圖片報》報道，穆斯亞拿經檢查後證實是左腳腓骨骨裂，料需休戰4至5個月。