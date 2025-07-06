世冠盃｜麥巴比入世界波後悼祖達　皇馬險勝多蒙特　4強賽程一覽

世界冠軍球會盃4強已全部誕生，皇家馬德里在最後一場8強賽事，憑基利安麥巴比的世界波險勝多蒙特，成為最後一支進入4強的球隊。同日的兩場8強大戰中，兩名球星分別將入球獻給日前因車禍離世的利物浦前鋒迪奧高祖達，場面感人。



皇馬對多蒙特兩支老對手相遇，雖然祖比比寧咸停賽，無緣與轉投皇馬的哥哥祖迪比寧咸上演「兄弟對決」。皇馬開賽20分鐘，就由干沙路加西亞和法蘭加西亞各入一球，領先2：0，但皇馬及後卻飽食驚風散。

以為皇馬無驚無險晉級，原來下半場補時才進入「戲肉」。多蒙特的麥斯比亞破蛋後，麥巴比即以一記車身射門為皇馬再領先到3：1，未料緊接有中堅甸恩胡積臣領紅被逐，多蒙特由前鋒古拉斯射入十二碼追近到3：2，皇馬最後保住勝局，晉級4強。

麥巴比以精彩入球為皇馬奠勝。（路透社）

麥巴比的入球固然精彩，但他入球後，即向鏡頭擺出「20」的手勢、然後指天，悼念日前因車禍不幸離世的利物浦前鋒迪奧高祖達，場面感人。

麥巴比以20手勢悼念日前離世的祖達。（路透社）

另外，同日另一場8強賽事，奧士文尼迪比利為巴黎聖日耳門入球後，亦做出祖達生前常用的「打機」慶祝動作，悼念這位熱愛、也精於足球遊戲的葡萄牙前鋒。

奧士文尼迪比利以祖達生前愛用的「打機」動作慶祝致意。（直播截圖）

世界冠軍球會盃4強賽程（香港時間）

7月9日（三）凌晨3：00 富明尼斯（巴甲） Vs 車路士（英超）

7月10日（四）凌晨3：00 巴黎聖日耳門（法甲） Vs 皇家馬德里（西甲）

決賽：7月14日（一）凌晨3：00