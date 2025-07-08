曼聯開操冗員滯留　奧拿拿凱倫難以出售　「無前途」5將另有安排

曼聯周一為新球季開操第一課，在卡靈頓基地報到的15個成員當中，包括新加盟的根夏（Matheus Cunha）和利安（Diego Leon），盛傳大有機會出售的門將奧拿拿（Andre Onana）亦在其中。

可是最新消息指，摩納哥不願付出曼聯開出的價錢，令奧拿拿留隊機會大增，而前鋒凱倫無意離隊下，他轉投國際米蘭的交易亦可能擱置，加上獲球會通知可離隊的拉舒福特、辛祖、安東尼、加拿祖和馬拉西亞暫時仍未有着落，勢影響曼聯今夏轉會部署。



曼聯門將奧拿拿回卡靈頓開操。（Getty Images）

奧拿拿凱倫勢將滯留

曼聯在卡靈頓基地開操，根夏和利安兩員新兵外，奧拿拿、迪歷特、梳爾、高比馬恩奴、美臣蒙特和阿密特迪亞路均在其中。季尾要為國家隊上陣球員，如凱倫（Rasmus Hojlund）、卡斯米路等會在周四才報到，上月為葡萄牙贏得歐國聯的隊長般奴費南迪斯和守將達洛治原本也屬此類，鑒於國家隊隊友祖達上周突然離世，二人可再延遲至下周才歸隊。祖達與弟弟安達施華上周四在西班牙一宗車禍中離世，二人周六在葡萄牙舉殯，般奴和達洛治均有出席。

今夏是曼聯新帥阿莫林上任後的首次季前開操，上季只獲英超史上最差的第15名，今夏磨刀霍霍銳意改革，很快已付出6250萬英鎊從狼隊成功收購根夏。可是緊接再想收購麥比奧莫（Bryan Mbeumo）遇阻礙，而就算紅魔財力充足，受限財政公平條款，想進一步增兵便必須出售球員。門將奧拿拿、前鋒凱倫均是出售對象，可是根據近日發展，二人來季留隊的機會愈來愈大。

凱倫。（Getty Images）

法國球會摩納哥對奧拿拿有興趣，上月底向曼聯問價。紅魔盛傳有意更換正選門將，兩年前曼聯以4720萬英鎊從國際米蘭買入奧拿拿，遂回覆摩納哥此子標價3000萬英鎊。據悉摩納哥不願為一位已經29歲的門將，付出這個銀碼，將持續觀望情況。

至於轉會窗一重開，便盛傳會轉投國際米蘭的凱倫，曼聯開出3800萬英鎊（約4412萬歐元）的「蝕讓價」，看似有望促成交易。兩年前這位丹麥鋒將以7200萬鎊簽入，加盟後表現未達預期。「轉會達人」羅曼奴消息指，「凱倫不想在今夏離開曼聯，他的意願是留隊。」如此一來，唯一出售的可能是曼聯主動決定進一步跟國米談判。國米近周一直希望落實，羅曼奴形容，目前交易正處於「待命」（stand-by）狀態。

「無前途」5將暫仍未有着落

奧拿拿、凱倫二人留隊機會大增，問題未算太大，反而已不在阿莫林未來計劃之中的馬拉西亞（Tyrell Malacia），辛祖（Jadon Sancho），加拿祖（Alejandro Garnacho），拉舒福特（Marcus Rashford）和安東尼（Antony）依然賣不走，才是最大問題。

渴望改變是雙向的，《曼徹斯特晚報》上周五報道，上述5人已通知曼聯他們希望今夏離隊。他們周一全數未在曼聯開操時出現，預期今月稍後若仍未有新東家，才會回到球會報到。曼聯5月時已視拉舒福特、辛祖和安東尼為優先出售球員，可是悉數未獲外借球會買斷。拉舒福特外借阿士東維拉表現不錯，卻因維拉錯失來季歐聯資格，未付出4000萬英鎊把他買斷。另一對「福仔」有興趣的是西甲班霸巴塞隆拿，巴塞在錯失尼高威廉斯之下，有機會重燃對「福仔」的興趣。

辛祖外借車路士，有份為贏得歐協聯付一分力，買斷價僅為2500萬鎊，但藍軍因他的高昂周薪放棄收購。最新有消息指，曼聯就辛祖的交易與祖雲達斯達成協議，可是未知是否已跟辛祖傾妥條款。

2022年以8200萬英鎊（約9500萬歐元）買入的安東尼，上季外借貝迪斯踢出生涯高峰，即使在歐協聯未能領軍捧盃，決賽負車路士，表現仍獲好評。可是貝迪斯無力付出轉會費買斷，有指曼聯進一步將他的標價下降至3000萬英鎊（3500萬歐元）。而貝迪斯則希望再次借用安東尼多一季，並在下季尾才正式買入他，但希望曼聯幫助負擔安東尼部分人工，代價是紅魔可保留安東尼一定比例的權益，待日後轉售時獲利。

5人中最年輕的加拿祖，理應最易出售，車路士和拿玻里均盛傳有興趣，惟兩會均對曼聯開出的6000至7000萬英鎊標價卻步。外界普遍預期，其實4500萬英鎊左右曼聯已願意出售這個2020年加入曼聯青年軍的成員。