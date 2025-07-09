足智夏令營｜世冠盃4強　巴黎聖日耳門鬥皇馬　合演入球「大」騷

世冠盃準決賽上演矚目大戰，應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門（PSG）硬撼歐戰王者皇家馬德里，兩雄相遇，「大」戰可期，而關鍵人物將是倒戈相向的皇馬神鋒麥巴比。虎。

（球賽編號：FB3140，7月10日 03:00開賽，DAZN直播）



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麥巴比原效力PSG，但跟該法甲勁旅不咬弦，去季便轉投皇馬。然而，雙方恩怨難解，麥巴比早前便提告，指控PSG「精神騷擾」，雖然在今仗倒戈前突然撤回訴訟，仍為這場大戰增添不少話題。

皇馬神鋒麥巴比與舊主PSG的恩恩怨怨，不知何時了斷。（Getty Images）

因傷關係，麥巴比在16強對祖雲達斯時才復出，後備上陣廿多分鐘；到8強對多蒙特同樣後備披甲，漸回復狀態，並於補時攻入一球，助球隊以3：2力挫對手。

PSG上一輪面對德甲強敵拜仁慕尼黑，在後衛柏祖及盧卡斯靴南迪斯雙雙被逐下，以2：1力挫對手，但兩人今仗須停賽；而皇馬亦有荷蘭年輕中堅甸恩胡積臣上仗領紅，兩軍防守力削弱下，「大」手交易難免。

事實上，雙方近7次交手，各勝3次，打和一場，可謂勢鈞力敵；要留意的是，這7場有6次總入球都超過2球，因此今仗勝負雖難料，但「入球大」卻是穩開。

PSG門將當拿隆馬上仗對拜仁時，意外撲斷對手中場穆斯亞拿的腳，未知會否影響他今仗的作戰心情。（Getty Images）

同日還有女子歐國盃分組賽，C組榜首德國女足近6場狂入26球，攻力超強，主力班底來自拜仁慕尼黑，狀態火熱。丹麥女足防守一般，近期連敗，往績又輸蝕，外間普遍睇好德國女足可以大勝，推介主勝或讓球主勝，2.5球入球大盤亦有值博率。

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