東亞錦標賽｜港隊兩日前苦練新戰術奏效　安永佳賽後方知改寫歷史

香港隊在東亞足球錦標賽不敵日本，上半場在25分鐘內失掉5球，下半場卻踢成1：1，最終錄得1：6的戰果。安永佳下半場為港隊破蛋，造就香港隊自1985年後，再於A級國際賽攻破日本大門，安永佳賽後表示，這個角球攻勢的戰術才練了兩天，是主帥韋斯活從其他隊伍身上取經。

01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊



港隊對上一次在A級國際賽攻破日本大門是1985年9月22日的世界盃亞洲區外圍賽次圈次回合，賽事於重建前的香港大球場舉行，名宿尹志強於79分鐘建功；港隊該仗輸1：2，加上首回合作客以0：3落敗，最終以1：5告負，未能晉級。

陸續有香港球迷抵達韓國為港隊打氣。（袁志浩攝）

安永佳（9號）攻破日本大門一刻。（袁志浩攝）

安永佳表示，不知道港隊已有40年未曾於A級國際賽攻破日本大門。（袁志浩攝）

安永佳表示，賽前不知道港隊已有40年未能在A級國際賽於日本身上取得入球，賽後返回更衣室後得悉自己改寫歷史，他非常高興，特別是大量球迷遠赴韓國支持港隊，「能夠給他們一個入球，永遠是最好的」。他透露，港隊在兩天前才開始為這個角球攻勢的戰術秘密練兵：「韋斯活是好教練，他在足球世界裏不斷學習，這個攻勢是他從其他球隊學到的。至於是哪隊，抱歉不能告訴大家了。」

教練韋斯活從其他球隊身上學到今日建功這記角球攻勢，港隊更是兩天前才開始苦練。（袁志浩攝）

安永佳早前受傷患困擾，這記入球正好為他注下強心針，但對於賽果當然不滿意，直言港隊上半場太尊重對手，亦曝露了太多漏洞，但他依然積極面對：「日本不只是亞洲的強隊，更是世界頭15的列強之一，由青訓到成年隊、由教練質素到足球智慧，絕對值得我們學習。今仗是好好的一課，港隊絕對學到很多東西。」