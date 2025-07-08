東亞錦標賽｜陳晉一牢記大敗的上半場　未視為打擊　全隊一起成長

香港足球代表隊的東亞足球錦標賽首仗，以1：6不敵日本。與為下半場入球及比數感滿意的韋斯活不同，港隊後衛陳晉一認為，上半場更有參考價值，因為球隊為避免最差結果，及時調整戰術，「今場對全隊的成長很重要」。

01體育記者袁志浩 韓國龍仁市直擊



今屆港隊名單有8名到內地落班的球員，是有史以來最多，當中陳晉一在中超最為亮眼，可說是新生代中的領軍人物。這名效力中超上海申花的左閘，今季多次面對日本球會都表現突出，攻破神戶勝利船大門最為人津津樂道。

記者與部份球迷一樣，對今仗都抱有期望，至少可避免如上一屆般慘吞6蛋，但開賽10分鐘港隊已落後0：2，日本隊攻勢快得連相機鏡頭也捕捉不及，如此分野，相信連球員與教練本身也始料不及。

陳晉一上半場與教練韋斯活在場邊交流，立即調整戰術。（袁志浩攝）

這可以由上半場韋斯活多次高呼陳晉一說起，兩人上半場中段在場邊短暫交流，也許就是港隊兩個半場表現有別的原因。

「賽前部署想用一貫的踢法，但跟教練簡單交流後，我們都不想輸到八球，至少要顧及面子，都想踢一場真正的比賽，而非馬虎兒戲的比賽。」

「嘗試過跟日本隊抗衡，證明自己不行，便下一次再來吧，這場不會打擊我們。」陳晉一認為，當刻有這種想法，主動跟教練交流，並非靠近年累積而來的經驗，而是作為球員本身的直覺：「球迷、球員都有一段時間沒輸過五球，若不及時調節，只會得出最差結果。」

他沒有像主教練韋斯活一樣，在賽後只專注在下半場與日本踢成1：1的成績：「上半場有很高參考價值，今場對全隊的成長很重要。」

安永佳成為40年來在國際A級賽首個攻門日本大門的球員，球迷在歡呼、教練為此滿意之際，陳晉一曾說過最討厭的就是雖敗猶榮。「我們進步之外，別人亦不會停下來等，日本這10年發展得很快，跟世界最強的球隊競爭，足總、球員繼續做好本分，球迷繼續支持，一環扣一環，慢慢做好。」

陳晉一有傷在身，但仍渴望為港隊出一分力。（袁志浩攝）

陳晉一今場不斷因傷患而彎下身來休息，上半場經包紮後他感覺腳愈來愈脹，甚至發不到力，但仍想為球隊出一分力，「想帶自己在中國聯賽、亞冠盃的元素給球隊」。

但即使面對不是最頂級的日本球員，原來這仍不足夠，「日職球員不斷外流歐洲，可能這正是我們的下一步，要衝出亞洲」。從比賽中找到正面之處後，港隊接下來的任務，就是認真對待自身不足，繼續求進。