足智夏令營｜女子歐國盃　捧瑞士「大」勝芬蘭晉級

女子歐國盃轉眼到了分組賽最後一輪，A組爆發生死戰——東道主瑞士迎擊芬蘭；賽前雙方都有3分，今仗勝方便可晉級，「大」戰一觸即發。

（球賽編號：FB3156，7月11日 03:00開賽，HOY 76直播）



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瑞士與芬蘭皆以1：2不敵挪威，然自分別以2：0及1：0擊敗冰島，因此兩軍同得3分，東道主僅以較佳得失球差，暫列次席，今仗賽和便可出線8強。

東道主瑞士今仗只要賽和芬蘭，便可躋身8強。（Getty Images）

世界排名上，瑞士排23、芬蘭排26，實力接近。近況上，芬蘭卻稍勝一籌，她們今年比賽8場，取得4勝2和2負；反而瑞士今年比賽9場，卻只得2勝2和5負。

芬蘭上仗對挪威，藉史雲妮絲追回一球，但仍以1：2落敗。（Getty Images）

不過，論對賽往績，瑞士又稍佔上風，近4次對壘取得2勝1和1負；值得留意是，這4場中有3次總入球超過3球，因此今場勝負難料下，不如捧「入球大」。

挪威兩戰全勝，提早取得8強入場券。（Getty Images）

A組另一仗，穩獲出線資格的挪威，面對肯定出局的冰島。挪威相信會盡遣後備，留力淘汰賽，冰島相信亦無心戀戰，加上兩軍近3次對壘，有2次總入球少於3球，因此今仗可吼「入球小」。

冰島世界排名14，是A組排名最高的球隊，可惜也是今屆最早畢業的球隊。（Getty Images）

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