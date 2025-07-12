足智夏令營｜世冠盃PSG決戰車路士　大巴黎劏車做四冠王

大改革的世冠盃來到終極一戰，由應屆歐聯王者巴黎聖日耳門（PSG）與應屆歐協聯冠軍車路士爭奪錦標；PSG今季所向披靡，能否再奪殊榮？

（球賽編號：FB3224，7月14日 03:00開賽，DAZN直播）



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PSG今季雖有神鋒麥巴比出走，但在名帥安歷基調教下，攻守兩端更為平衡，反擊更為銳利，不單先後於法國盃與法甲聯賽掄元，於歐聯亦淘汰利物浦、阿仙奴等強敵，終在決賽以5：0狂數國際米蘭奪冠。

巴黎聖日耳門中場法比安彭拿上場對皇馬梅開二度，今屆賽事暫入3球，仍有望爭逐神射手。（Getty Images）

PSG在今屆世冠盃賽事雖然在分組賽曾不敵保地花高，但及後調整心態，之後4場未失一球，於淘汰賽連挫國際邁亞密及拜仁慕尼黑，而上仗4強對麥巴比現效力的皇家馬德里，更清風送爽地大勝4球，簡直進入無敵狀態。

車路士的走線則相對輕鬆，16強大破賓菲加後信心大增，然後對彭美拉斯及富明尼斯兩支巴甲隊伍都未受太大考驗，但今仗面對強大的PSG，恐怕力有不逮。

剛加盟車路士的祖奧柏度4強對富明尼斯時連入兩球。（Getty Images）

雙方近6次交手，PSG取得3勝2和1負，稍佔上風，而這6場中有4次總入球超過2球；今仗論狀態論往績都優勝下，可捧PSG贏波捧盃，「入球大」亦值得考慮。

同日還有女子歐國盃D組最後一輪賽事，上屆冠軍英格蘭面對實力一般的威爾斯。「女英軍」實力佔優，但她們近況飄忽，近6場只取得3勝3負，今仗縱可贏波，卻難大勝，一於博3.5球「入球小」。

英格蘭女足表現飄忽，在女子歐國盃首仗不敵法國，次仗卻以4：0大破荷蘭。（Getty Images）

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