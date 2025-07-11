足智夏令營｜女子歐國盃　意大利鬥西班牙踢守「細」波

女子歐國盃奪冠大熱西班牙，在B組分組賽最後一輪碰上強敵意大利。「鬥牛軍」穩奪出線資格，戰意成疑；意大利賽和亦足以晉級，相信會大踢守「細」波。

（球賽編號：FB3168，7月12日 03:00開賽，HOY 76直播）



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西班牙貴為應屆世界盃冠軍，卻從未捧得歐國盃，今次出戰氣勢驚人，分組賽首仗以5：0狂數葡萄牙，次仗再以6：2大破比利時，兩戰得6分提早出線，而且兩仗攻入11球，攻擊力非常恐怖。

西班牙女足主力佩泰娜絲。（Getty Images）

由於已獲晉級資格，「女鬥牛軍」今仗或會收起部分主將，但陣中還是人才濟濟，相信年輕一輩如效力巴塞隆拿的柏拉露洛（Salma Paralluelo）及皇家馬德里的迪卡絲迪露（Athenea del Castillo）等可獲正選機會。

意大利防守力不錯，首仗以1：0擊敗比利時，次仗對葡萄牙以為可故技重施，豈料臨完場被對手攻入一球，只能踢成1：1，2戰得4分，因此今仗需要1分，才能確保晉級8強。

意大利實力上不及西班牙，但對賽卻不落下風。（Getty Images）

意大利實力上不及西班牙，但對賽卻不落下風，近4次交手取得1勝2和1負，而且近7次對壘有6次總入球少於3球，因此今仗可博「入球小」。

葡萄牙女足假如今仗贏波，尚有一線生機晉級，戰意不用懷疑。（Getty Images）

至於同組葡萄牙對比利時，後者已篤定出局，葡軍尚有一線生機，但只許勝不許敗，戰意肯定高於對方，加上近3次對壘葡軍取得2勝1負，相信今仗亦可奏捷。

比利時女足已篤定出局，今仗輕裝上陣求有個交待。（Getty Images）

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