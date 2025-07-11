足智夏令營｜女子歐國盃　瑞典鬥德國「大」無畏

女子歐洲國家盃C組女最後一輪賽事，瑞典與德國強強碰頭，雖然雙方均穩奪出線席位，但小組首名可望避過強敵西班牙，因此今仗都會全力爭勝。

（球賽編號：FB3184，7月13日 03:00開賽，HOY 76直播）



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瑞典在首兩做分別以1：0小勝丹麥及3：0輕取波蘭，兩戰全勝兼不失一球，昂然躋身8強；不過德國同樣先後擊敗丹麥及波蘭，僅得失球差不及瑞典而緊守次席。

碧克絲甸紐絲近期狀態火熱，是瑞典的前線尖刀。（Getty Images）

瑞典已連續14場國際賽保持不敗，中鋒碧克絲甸紐絲（Stina Blackstenius）表現值得留意，這名效力阿仙奴的29歲射手，近5場國家隊及球會賽事，共入了6球，狀態火熱，今仗亦有望取得「士哥」。

德國過去是歐洲女子足球霸主，曾8次捧走歐國盃，上屆亦打入決賽；今屆賽事亦表現不俗，尤其前鋒舒卓娜（Lea Schüller）兩仗入兩球，尤為出色。

德國射手舒卓娜近兩場都有入球，表現出色。（Getty Images）

兩軍近10次交手，德國佔上風，取得6勝2和2負，而值得留意是，這10場有7場總入球超過2球，今仗亦宜捧「入球大」。

波蘭兩場未有進帳，射手兼隊長伊華柏祖必須交出更佳的表現。（Getty Images）

同日C組另一仗波蘭對丹麥，雙方皆篤定出局，水軍鬥海兵下，入球數量未必多，今仗可以吼2.5球入球「細」。

丹麥上仗攻入一球，起碼不用成為「三零部隊」。（Getty Images）

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