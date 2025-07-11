東亞錦標賽直擊︱傳內地球會召回港將禁鬥國足　中超三子各有回應

香港足球代表隊在東亞足球錦標賽兩連敗後，下周二（15日）會迎戰國足，但有傳部份內地球會在此時召回港將。效力中超的三名港隊主力陳晉一、茹子楠與孫銘謙各有回應。

01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊



港足面對韓國以兩球之差落敗，下場會迎戰中國隊，爭取在這項賽事史上的第一分。然而此時卻傳出內地球會召回部份港將，或會削弱港隊實力，主教練韋斯活沒有否認傳聞，僅稱因賽事不在國際賽期，球會沒義務放人，因此會交由球員決定。

有傳內地球會召回部份港將，主教練韋斯活稱，因賽事不在國際賽期，球會沒義務放人，因此交由球員決定。（袁志浩攝）

陳晉一：要跟球會溝通

效力上海申花的陳晉一是港隊正選左閘，他表示自己仍未知道最終決定，強調要跟球會通電話，記者再三追問，包括他可否自行決定是否留隊，他都用「我要講電話」回應。

至於港隊正選右閘茹子楠則效力中超梅州客家，在港隊球迷賽後高呼「贏中國」時，他雙眼有點紅腫，「聽講下場有900位球迷來，我們會盡全力踢這場波」。被問到若缺陣會否感可惜，或是否期待下一場比賽，他均表示：「聽教練安排，看看有什麼戰術需要。」

陳晉一（左）、茹子楠（右）。（袁志浩攝）

孫銘謙茹子楠：聽教練安排

兩場東亞錦比賽都擔任左翼的孫銘謙，效力中超天津津門虎，他稱沒收到球會有關要求：「球隊之前曾跟港隊商討，希望我可以參賽整個賽事。」記者問他是否意味可踢足三場，孫銘謙指：「不知道我踢不踢到，因這不是我說踢就踢。我會參與這個賽事，但出場機會要視乎身體狀況，與教練的戰術安排。」

就算最終港隊有球員需要離開，他稱：「每一場對我們而言都是挑戰，會努力應對，東亞錦是很高強度的比賽，我期待每場比賽。」

孫銘謙。（袁志浩攝）

除了以上三位球員，港隊陣中的外流兵還包括前鋒安永佳（深圳新鵬城）、中堅周緣德（河南酒祖杜康）、翼鋒吳宇曦（重慶銅梁龍）及李小恆（山東泰山）。