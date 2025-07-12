東亞錦標賽直擊︱傳港將被召回　國足主帥：不清楚能否全員候命

國足以0：2不敵日本，下仗迎戰港足，焦點在於有指在內地球會效力的香港球員賽前將被召回。內地傳媒亦報道了相關消息，但在今天日本贏國足的現場所見，內地記者普遍拒絕相信，在賽後記招上也未就此事提問。

香港傳媒就此事提問，國足主帥祖積域對下仗能否全員候命，竟然沒有明確答案。

01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊



今場比賽無論來自日本的球迷、傳媒人數，都比來自內地多，這也可看到兩隊對今場比賽的重視。國足進攻的一方，攝影席空位明顯更多，但仍有國足官方攝影師與部份內地傳媒「坐鎮」，或者是對球隊仍有一定信心。

記者下半場坐在國足進攻的一方，舉機拍攝的機會有限；國足難得有攻勢，最終球員「底線傳底」，惹來身旁的內媒以單字粗口回應，這名內媒更在完場前提早收拾離開。

（袁志浩攝）

（袁志浩攝）

昨天傳出內地球會在港中大戰前召回港將，港隊主帥韋斯活承認無法控制球員去留，球員回應則有所保留，事件在香港引起熱議。

內地傳媒都有報道，但內地網民反應一般，討論度不算高，有人認為只是港媒「搞事」；有人認為此舉沒必要，因不管贏輸，都會把國足推上風口浪尖；有人認為若真的召回球員，必須也召回國足球員。

與港將陳晉一同效力上海申花的蔣聖龍、朱辰杰、高天意今日都正選上陣，內地傳媒在賽後記者會上，主要專注報道國足對日本的比賽，球員傷勢、換人情況等等，沒有提及港將被召回一事。

（袁志浩攝）

香港傳媒問國足主帥祖積域，鑑於港隊或有球員被內地球會召回，國足是否預期有同樣情況發生，與及國足下仗能否全員應戰。祖積域首次回答時僅表示，自己作為中國隊主教練，只專注已隊發展與球員狀態。

記者再追問他國足下仗能否全員候命，他首先指有球員因累積黃牌而停賽，之後再稱：「我不清楚，我帶球員來，他們會跟着我，其他的我不清楚。」由於祖積域以英文回應，按習慣會由職員逐句翻譯為中文，但翻譯員只提及球員停賽，之後便停止翻譯。